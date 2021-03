Stelian Ion: Nu pot considera ca presedintele Iohannis este responsabil de ce s-a intamplat cu dosarul ''10 august''

Stelian Ion a fost intrebat, vineri, in conferinta de presa, daca el considera ca presedinte Klaus Iohannis are o responsabilitate in ceea ce priveste inchiderea Dosarului 10 august pentru ca a numit-o sefa la DIICOT pe Georgiana Hossu."Nu pot considera ca presedinte Romaniei e responsabil in vreun fel cu acest dosar, nici direct, nici indirect. Si este foarte important sa vedem ca sunt oameni politici care isi doresc sa se intample lucruri in zona justitiei", a afirmat el. Ministrul Justitiei a mentionat ca are o relatie institutionala "foarte corecta" cu seful statului."Am o relatie institutionala foarte buna, foarte corecta, am apreciat linia pe care a mers in acesti ani si avand o institutie prezidentiala puternica am reusit sa ne mentinem pe linia de plutire. Suntem de aceeasi parte si vrem sa mearga bine lucrurile in aceasta tara", a adaugat el.Intrebat daca alti colegi de partid si asociatii de magistrati considera ca presedintele are aceasta responsabilitate, Stelian Ion a replicat: "Nu am sa discut niciodata afirmatiile facute de altii, indiferent ca sunt colegi, magistrati, fiecare poate da explicatii suplimentare pentru afirmatiile pe care le face. E important sa respectam acest lucru. Nu presedintele mi-a solicitat sa vin cu anumite lamuriri, obtinusem anumite informatii, aveam de gand sa fac conferinta, care s-a suprapus cu anuntul presedintelui".Ministrul Justitiei a adaugat ca explicatii pot veni si din partea sistemului judiciar "Demersul avut ieri in cadrul sedintei CSM . Cred ca oricum era binevenita iesirea mea in public si faptul ca dau cateva lamuriri. E bine ca oamenii sa cunoasca competentele fiecarei institutii", a punctat el.El a aratat ca nu doar presedintele i-a cerut sa vina cu explicatii, ci are multe mesaje venite de la cetateni, de la oameni simpli."Ca lamuresc sau nu precizarile mele e alta chestiune. Nu imi doresc sa fac pe plac cuiva anume, ci sa aduc un pic mai multa lumina legat de unde suntem si ce se poate face", a afirmat Stelian Ion.