Stelian Ion a cerut stabilirea unui calendar pentru revocarea inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES, marti, in sedinta plenului CSM in care s-a dezbatut Raportul de constatari faptice - Auditul extern al managementului Inspectiei Judiciare pe anul 2020, Stelian Ion a solicitat respingerea acestui raport, constituirea si convocarea comisiei prevazute la art. 67 alin. 5 din Legea 317/2004 in vederea analizarii modului de indeplinire a atributiilor manageriale de catre inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare si propunerii de revocare din functie a acestuia si stabilirea unui calendar pentru desfasurarea acestei proceduri de revocare.Sursa citata mentioneaza ca argumentele care, in opinia Ministrului Justitiei, au legitimat pe deplin acest demers au rezultat din cuprinsul Raportului Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare din 8 iunie (Raportul MCV 2021), din cuprinsul hotararii pronuntate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene la 18 mai, din cuprinsul Hotararii Sectiei pentru procurori a CSM 230/23.03.2021 si al Rapoartelor anuale de activitate ale Inspectiei Judiciare pe anii 2019 si 2020.