Stelian Ion: "Sa conditionezi obtinerea de imunitati suplimentare de desfiintarea SIIJ e un semnal gresit pe care il da CSM"

"Sectia Speciala a fost un esec de la bun inceput"

"Nesocotesc idealurile de onestitate si integritate"

Proiectul desfiintarii Sectiei Speciale merge in Guvern

"Insa sa conditionezi obtinerea de imunitati suplimentare de desfiintarea SIIJ e o greseala si e un semnal foarte gresit pe care il da, in opinia mea, CSM -ul. (...) Mai vor unii dintre judecatori sau procurori, unii spun nu majoritatea, alte imunitati care ar insemna sa stea punerea in miscare a actiunii penale fata de un magistrat in pixul unui om, respectiv procurorul general, oricare ar fi el, si trimiterea in judecata, la fel, in decizia unui grup restrans de persoane, o sectie din cadrul CSM", sustine ministrul."Faptul ca in discutie, inclusiv in dezbaterea din cadrul CSM, s-a pus problema unor garantii, insemnand acestea cerute de unii judecatori si procurori - nu foarte multi, in opinia mea - fiind superimunitati, lucrul asta nu ar trebui sa constituie un impediment pentru ca putem rezolva problema SIIJ intr-o prima varianta si, daca vorbim de garatii suplimentare, putem discuta pe legile justitiei care vor veni, la fel, in Parlament. "Eu nu pot decat sa salut aceasta initiativa, pentru ca am fost unul dintre cei care au avizat pozitiv, chiar daca cu observatii, acest proiect de lege", a spus judecatoarea. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat vineri dimineata ca a trimis catre Guvern proiectul de lege, in ciuda avizului negativ dat de Consiliul Superior al Magistraturii."Eu am propus ca aceasta sectie sa fie desfiintata, asta era clar, pentru ca a fost un esec de la bun inceput si a implinit toate temerile noastre exprimate in momentul in care s-a creat. Am spus totusi pentru acei colegi care vorbeau de abuzuri DNA , chiar cu titlu de exceptie, sa introducem niste garantii.O garantie a fost cumva cea propusa de fostul ministru, in sensul ca trimiterea in judecata sa fie avizata de o sectie a CSM, fie sectia de judecatori, fie sectia de procurori. Acum, sigur ca unele asociatii profesionale pe buna dreptate si chiar si ministrul au spus cumva ca s-ar putea bloca in sectie trimiterea in judecata a unui coleg si ca prin asta poate am proteja anumiti magistrati , ceea ce nu este adevarat, dar ca sa inlaturam si aceasta temere, am propus ca hotararea prin care sectia nu avizeaza trimiterea in judecata sa aiba recurs la completul de cinci al Inaltei Curti", a mai spus judecatoarea la RFI. Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie au luat act cu ingrijorare "de atitudinea revoltatoare" a majoritatii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii de conditionare a desfiintarii Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie "de instituirea unor privilegii inadmisibile, care asigura impunitate, fapt de neconceput in societati democratice stabile.""Aceste afirmatii sunt dezonorante, mai ales pentru magistratii care au inteles ca situatii izolate si incerte, prezentate in presa drept abuzuri, nu pot fi generalizate.Cat timp astfel de prevederi nu au fost niciodata solicitate de catre miile de magistrati onesti din Romania drept conditie pentru desfiintarea SIIJ, o astfel de afirmatie risca sa afecteze in spatiul public credibilitatea unui organism reprezentativ, creat tocmai pentru a garanta independenta justitiei," arata sursa citata.Reactia vine dupa mai multe declaratii facute de membrii CSM in sedinta maraton de joi, in care s-a discutat proiectul legislativ de desfiintare a Sectiei Speciale.Rezultatul votului din CSM, la capatul unei sedinte care a durat aproximativ opt ore: 11 - Aviz negativ, 7 - Aviz favorabil si 1 - Aviz favorabil cu observatii. Avizul CSM este unul consultativ. A fost o sedinta tensionata, in care s-au facut mai multe propuneri si declaratii, inclusiv crearea unor superimunitati in cazul magistratilor.