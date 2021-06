Stelian Ion, despre desfiintarea SIIJ: De desfiintat se putea desfiinta foarte repede. Au intervenit in coalitie anumite discutii

"Mi-as fi dorit mult mai mult, spre exemplu, astazi, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie ar fi trebuit sa fie deja istorie . De asemenea, legile Justitiei era bine daca ar fi fost in Parlament si deja incepea discutia. Sunt multe capitole care ar fi putut sta mai bine, dar am avut un raport MCV de curand, este o oglinda obiectiva, o oglinda fidela a ceea ce se intampa in Justitie si ne arata ca suntem pe drumul cel bun, ca trebuie sa continuam in directia aceasta, ferm, si fara sa ne abatem de la promisiunile pe care le-am facut la inceput, fara sa ne abatem de la a respecta recomandarile din partea Comisiei Europene, de a respecta avizele Comisiei de la Venetia si asa mai departe", a declarat Stelian Ion, la Digi24, duminica seara.Stelian Ion a adaugat ca in coalitie se fac unele "ajustari" ale legilor Justitiei."In prezent, legile Justitiei sunt in etapa finala a elaborarii lor, dupa ce am anuntat in martie ca la minister sunt finalizate, dupa o perioada de sase luni de dezbateri publice, de consultari. Urmeaza aceasta perioada in care, in cadrul unui grup de lucru format in coalitie, se fac ultimele ajustari. Am asteptarea ca in urmatoarea sesiune parlamentara, pentru ca a mai ramas foarte putin din actuala sesiune, sa fie pe masa Parlamentului si sa inceapa dezbaterea. E vorba de trei legi ale justitiei, cele mai importante, care reglementeaza sistemul judiciar", a explicat Stelian Ion.Ministrul Justitiei a sustinut ca SIIJ are zilele numarate."De asemenea, SIIJ are zilele numarate pentru ca la inceputul lunii iulie vom primi si avizul din partea Comisiei de la Venetia care eu nu am emotii, personal, ca va fi un aviz in care se va merge pe aceeasi linie. Comisia de la Venetia a criticat de la bun inceput infiintarea acestei Sectii speciale si nu am asteptarea sa aiba o alta opinie", a declarat ministrul.Stelian Ion a vorbit si de unele discutii din coalitia de guvernare, in privinta desfiintarii Sectiei speciale."De desfiintat se putea desfiinta foarte repede, au intervenit in coalitie anumite discutii. Varianta Guvernului a fost transmisa. Lucrurile ar fi fost foarte simple, daca in cadrul coalitiei nu s-ar fi ridicat problema ce facem, ce punem in loc si nu veneau niste argumente legate de ce se intampla cu dosarele, vor merge inapoi la DNA , vor merge la alte structuri de Parchet si asa mai departe. Nu e un scop in sine doar sa desfiintam Sectia , intr-adevar trebuie sa vedem ce facem mai departe.Noi am spus ca e in programul de guvernare, insa au existat din partea unor colegi de coalitie anumite indoieli. Personal am insistat si am fost prezent la toate discutiile pe Sectia speciala, incercand sa ii conving pe colegi ca aceasta este varianta corecta, de revenire la situatia de dinainte de infiintarea Sectiei, cand lucrurile functionau. Aveam urmariri, anchete pe toate domeniile. Ceea ce se intampla acum e inacceptabil prin faptul ca exista tot felul de informatii care ies din dosare de la SIIJ, in mod inacceptabil", a afirmat Stelian Ion.Ministrul Justitiei a explicat ca partenerii de la UDMR au solicitat ca dosarele de la SIIJ sa fie preluate de o sectie speciala din cadrul Parchetului General, or tocmai SIIJ este o astfel de sectie in cadrul Parchetului General."Dumnealor (UDMR - n.r.) spun ca aceste dosare ar trebui instrumentate de o sectie din cadrul Parchetului General. SIIJ este, in prezent, o sectie in cadrul Parchetului General. Daca mutam dosarele dintr-o parte in alta nu vom putea avea asteptari ca lucrurile vor fi radical diferite, asa incat si ce ne-a spus Comisia Europeana, prin MCV, respectarea luptei impotriva coruptiei, angajamentului de lupta impotriva coruptiei pe care ni l-am asumat de-a lungul timpului trebuie sa fie foarte clar din partea Romaniei.Aceasta este o componenta a luptei impotriva coruptiei. Si a avea o alta varianta de a spune ca magistratii vor sa fie anchetati, lucrul acesta ar afecta credibilitatea acestei institutii numita DNA. A ramas chestiunea in discute. Exista acel amendament, din punctul meu de vedere inacceptabil, este punctul meu de vedere pe care l-am exprimat de mai multe ori, acesta in care dosarele ar fi trebuit sa treaca la o alta sectie din cadrul Parchetului General, fara sa se mai intoarca la DNA si urmeaza sa primim avizul Comisiei de la Venetia. Daca nu era un blocaj in coalitie pe acest subiect, era votat. Este un blocaj, dar acest moment este important, de la inceputul lunii iulie", a declarat Stelian Ion.Stelian Ion a propus o sesiune extraordinara a Senatului, la inceputul lunii iulie."Am propus ca la inceputul lunii iulie sa avem o sesiune extraordinara a Parlamentului, a Senatului ca si camera decizionala, deci nu avem de trecut prin mai multe etape, deja legea a fost votata de Camera Deputatilor. Desfiintarea Sectiei speciale se va intampla, asta este o certitudine. Faptul ca nu s-a realizat pana acum, este un lucru as spune care nu ne da motive de bucurie, insa aceasta sectie, in aceasta perioada de vacanta parlamentara, ar trebui desfiintata. Nu mai avem motive. Vom vedea Curtea Constitutionala ce va spune, nu au argumente", a declarat ministrul.