Stelian Ion: "SIIJ a fost total ineficienta. Varianta cea mai corecta pentru desfiintare este cea propusa de catre Guvernul Romaniei"

Presedintii CSM si ICCJ au parasit sala de sedinta unde se discuta proiectul de desfiintare al SSIJ

Seful DNA, Crin Bologa: "Aparitia Sectiei Speciala, o insulta pentru majoritatea procurorilor si judecatorilor"

"Acum cativa ani, s-a infiintat aceasta sectie cu multa emotie, in general a fost emotie negativa, au fost discutii aprinse. (...) Cert este ca aceasta sectie nu este absolut deloc eficienta, ca bazele pe care s-a conceput aceasta sectie au fost fundamental gresite. O singura structura centrala nu poate face fata si nu poate face anchete cu privire la toate plangerile formulate impotriva magistratilor. (...) Varianta cea mai corecta este cea propusa de catre Guvernul Romaniei, este o varianta care tine cont de necesitatile reale", a declarat Stelian Ion.El a adaugat ca ar dori ca, in cadrul dezbaterilor parlamentare, sa se aiba in vedere ca in aceste cazuri urmarirea penala, anchetele sa fie desfasurate de catre mai multe multe unitati de Parchet , nu de o structura centralizata."S-a vazut ca un argument important a fost activitatea DNA . Eu sunt absolut convins ca DNA trebuie sustinut in activitatea sa, DNA trebuie sa-si desfasoare activitatea in continuare in mod corect, are acest sprijin si a veni cu solutii legislative care ciuntesc practic din competenta DNA nu ar fi deloc un semn bun, ar fi un semn in care dorim sa atacam aceasta institutie. Si rugamintea, daca se vor discuta amendamente, sa tineti cont de acest lucru. Parlamentul este suveran.Trebuie gasita o solutie astfel incat obiectivul principal, cel asumat si in Programul de guvernare, cel argumentat foarte bine pe atatea pagini, cel pe care l-am prezentat foarte transparent de ani de zile, sa fie atins - acela al desfiintarii sectiei si al continuarii combaterii acestui fenomen, din fericire, de mica amploare, referitor la infractiunile savarsite de catre magistrati ", a transmis ministrul Justitiei.Comisia Juridica discuta, joi, proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Proiectul de lege este o promisiune facuta de Coalitie, dar a intampinat probleme dupa ce liderii UDMR au conditionat votul in Parlament si au cerut modificari ale initiativei. UDMR vrea ca dosarele de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa fie trimise la Parchetul General, si nu la DNA, dar si un aviz obligatoriu de la CSM pentru trimiterea in judecata a unui procuror sau judecator.Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, si presedintele CSM, Bogdan Mateescu, au parasit joi lucrarile Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, dupa nici jumatate de ora de la inceputul sedintei in care se dezbate proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie Sedinta, la care este prezent si ministrul justitiei, Stelian Ion, a debutat cu mai multe schimburi de replici in contradictoriu referitoare la proiectul de lege, sedinta fiind deschisa de presedintele Comisiei juridice, Mihai-Alexandru Badea.Ulterior, Corina Corbu si Bogdan Mateescu s-au ridicat si au parasit sala."Un astfel de comportament eu il regret in Parlamentul Romaniei. Punctul nostru de vedere este scris. Opteaza CSM pentru o solutie de echilibru Trebuie incetata polarizarea societatii si polarizarea magistraturii. (...) Polarizarea din societate trebuie oprita, situatia actuala nu este una fericita, insa nici situatia anterioara nu a fost perfecta, in ciuda progreselor fantastice pe care le-au facut institutiile judiciare", a declarat Bogdan Mateescu, dupa ce a iesit din sala de sedinte, apreciind "ca n-a fost loc pentru discutii".Corina Corbu nu a dorit sa dea explicatii in privinta motivului pentru care a recurs la acest gest. Intrebata daca este de acord cu avizul consultativ al CSM pentru dosarele magistratilor, ea a aratat ca nu poate face speculatii. "Ce am avut de spus, am spus", a adaugat Corbu.La dezbaterile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) seful DNA, Crin Bologa, a afirmat ca infiintarea SIIJ a fost "o insulta" pentru majoritatea procurorilor si judecatorilor."La momentul infiintarii acestei sectii a fost primit aviz negativ de la CSM in doua randuri. De asemenea, in Adunarile generale, care sunt reprezentative pentru judecatori si procurori, s-a votat intr-o proportie covarsitoare pentru desfiintarea acestei sectii in toamna anului 2019, deci peste 85% dintre toti procurorii si peste 75% dintre judecatori.Acum aveti pe masa un aviz negativ din partea CSM, dar, daca detaliati voturile, constatati ca majoritatea au fost pentru desfiintare, dar solicitau unele garantii", a afirmat Bologa.El a spus ca, in cazul desfiintarii acestei sectii, DNA este pregatita sa preia dosarele care ii vor reveni si "va incerca si va reusi sa faca anchete profesioniste si echidistante"."Aparitia acestei sectii a fost o insulta pentru majoritatea procurorilor si judecatorilor, pentru cei cinstiti si onesti si nu a fost necesara. A fost o insulta pentru ca fenomenul coruptiei nu este raspandit in randul procurorilor si judecatorilor, dar, in acelasi timp, infiintarea sectiei a dus la o lipsa de eficienta totala in combaterea fenomenului infractional redus in randul magistratilor", a mai afirmat Crin Bologa.