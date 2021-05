Ministrul Justitiei: "Nu voi accepta ideea de a transforma Sectia de investigare a infractiunilor din justitie intr-una similara dar cu alta denumire"

"Au fost mai multe runde de dezbateri in Senat. (...) Este vorba despre gasirea celor mai potrivite solutii pentru a trece acest proiect. Din punctul meu de vedere, si al Guvernului, proiectul ar fi trebuit sa treaca fara niciun amendament, fara alte garantii, insa exista si alte opinii in Parlament si aceste opinii trebuie armonizate. In niciun caz nu voi accepta, ca ministrul al Justitiei, ideea de a transforma SIIJ-ul actual intr-un alt SIIJ, cu alta denumire, in cadrul Parchetului. General. (...) Actuala forma, care a trecut de Camera Deputatilor, nu infiinteaza un alt SIIJ, insa prevede un mecanism care a fost si el criticat de o parte a societatii civile si de o parte a magistratilor. De aceea, va trebui sa clarificam si acest aspect", a declarat Stelian Ion la Parlament.Potrivit acestuia, "varianta cea mai buna este sa se dea vot pe varianta Guvernului" si, daca aceasta varianta nu va intruni o majoritate, "inseamna fie ca se va bloca proiectul, fie ca se va ajunge la o solutie de compromis, nu cea mai fericita, dar, in orice caz, nu una dezastruoasa, care presupune o forma de garantie care nu este de dorit pentru viitor".El a remarcat, pe de alta parte, ca justitia nu si-a facut treaba in unele cazuri si a anuntat ca Ministerul Finantelor n-ar mai trebui sa mai faca aprecieri."Multe condamnari la CEDO inseamna ca Justitia nu si-a facut asa cum ar trebui treaba sau inseamna deopotriva ca legislatia tarii este atat de intortocheata si de atat de ambigua, incat judecatorii pronunta hotarari in baza acelor legi foarte ciudate.O critica aproape constanta din partea GRECO, din partea Comisiei de la Venetia legata de modalitatea de a raspunde, de angajarea raspunderii magistratilor a fost legata de factorul politic care este implicat in aceasta procedura de regres, de despagubiri fata de magistrati , si anume implicarea Ministerului Finantelor a fost aspru criticata.Asa incat propunerea va fi ca Ministerul Finantelor sa nu mai faca el insusi o apreciere, pentru ca nu are caderea sa faca acest lucru. Important este ca inspectiile judiciare, CSM si celelalte institutii sa redea credibilitatea Justitiei, de care este atata nevoie", a explicat Stelian Ion.