Mita studentului cu BMW X6. A lovit o masina si a "uitat" sa mearga la Politie pentru ca era ocupat cu "o gagica"

Chemat la Politie pentru a fi amendat si pentru a-i fi suspendat permisul de coducere pentru ca, in timp ce se afla la volanul unui BMW X6 fara polita RCA, a provocat un accident usor si nu s-a prezentat la Politie pentru a-l declara, un tanar de 21 de ani a incercat sa il cumpere pe politistul de la Biroul Accidente Usoare, oferindu-i mita 1.000 de lei.Politistul a refuzat banii si i-a spus tanarului sa vina peste trei ore pentru a discuta. Intre timp, politistul l-a denuntat pe tanar, iar procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au organizat un flagrant. Astfel, tanarul a fost prins in flagrant dandu-i mita politistului pentru a scapa de amenda si pentru a ramane cu permisul.Interceptarile realizate cu ocazia flagrantului arata ca tanarul, student la Stiinte Juridice si Administrative, a uitat sa mearga la Politie pentru ca era ocupat "cu o gagica". Din interceptari reiese ca proprietarul masinii lovite era dispus sa se inteleaga cu tanarul cu BMW, dar apucase sa anunte Politia. Astfel, era prea tarziu pentru o intelegere intre parti.Pai si cum...Sa-l amanam, sa-l ...neinteligibil... ce tot... Ca oricum e, nu e cu victima, nu e...E ceva minor, adica e... E minor! Am venit si eu pregatit, cum am zis... Da-l naibii de dosar ca n-am, n-am omorat pe nimeni pana acum! (rade) E...N-am zis eu ca n-ai omorat pe nimeni!E un accident care... Nici... nu s-a soldat cu nimic practic! Si eu ma duceam ...neinteligibil...S-a soldat cu avarierea masinii aluia!Da, ma refer de...neinteligibil...A, n-ai omorat pe nimeni, asta-i alta treaba!Da, da!Eu n-am zis ca ai omorat pe cineva!Si eu conduc, deci eu nu ca ma laud, deci merg in toata Europa! Eu merg...Daca-mi spui acum orice oras din Europa, ma duc fara GPS... Sunt... A... Profesor! Adica as putea sa conduc de aici pana-n Madrid fara sa ma opresc! Decat bag benzina! Nu sunt idiot! Da' atunci ma grabeam... M-a sunat mama cu-o problema urgenta si...De ce n-ai venit la politie ? ...neinteligibil...L-am sunat a doua zi de trei, patru ori...Te duceai, iti faceai asigurare si veneai!L-am sunat... L-am sunat de trei, patru ori a doua zi si dup-aia mi-a raspuns: F., da, ca e prea tarziu, ca m-am dus la politie! Si-am zis: Sa fii sanatos! Ce puteam sa-i mai zic?Si cand ai auzit c-a venit la politie, de ce n-ai venit? Da, ma, nene, l-am atins pe asta in spate, uite n-am avut ieri asigurare, uite mi-am facut-o azi! Azi e valabila!Sincer, eram cu o gagica si m-am luat cu ea...Ce sa, vreti sa va mint, ce sa va.. M-am luat c-o gagica, am stat cu aia si m-am..Gagica nu nevasta...Nu, nu, cu alta...O gagica... Suntem baieti! Am fost c-o gagica, am stat cu aia si...Treburi de baieti!In urma acestei discutii, tanarul i-a dat politistului 1.000 de lei, moment in care a fost organizat flagrantul. Trimis in judecata, studentul a recunoscut tot.Sentinta a fost atacata cu apel, la Curtea de Apel Bucuresti , unde avocatul tanarului a cerut o reducere a pedepsei aratand ca "inculpatul este student si obtine note foarte bune, fapt ce releva ca apelantul-inculpat este serios si inclinat spre studiu, avand planuri de viata foarte bune"."Imprejurarea ca inculpatul este student in cadrul Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative nu poate fi retinuta in favoarea acestuia, asa cum solicita apararea, cata vreme asemenea studii ar trebui sa aiba drept rezultat cunoasterea si respectarea legii, iar nu incalcarea acesteia.In concluzie, Curtea apreciaza, in cauza de fata, ca circumstantele personale ale inculpatului, in concret lipsa antecedentelor penale, faptul ca inculpatul este integrat in societate atat din punct de vedere familial, cat si profesional, sunt elemente favorabile inculpatului din perspectiva cuantumului pedepsei, ce urmeaza a fi indreptata spre minim", a aratat Curtea de Apel Bucuresti, care i-a aplicat tanarului o pedeapsa finala de doi ani de inchisoare cu suspendare.