Codul secret al traficanților de droguri români din Spania. „În trei luni îți iei vilă cu piscină și stăm numa’ pe Tenerife”

Codul secret al traficanților de droguri

Procesul și sentința

Tribunalul Cluj a pronunțat o primă sentință într-un dosar de trafic de droguri în care a fost judecat un tânăr de 28 de ani acuzat că, în timp ce era în Spania, a trimis în România, de șase ori, câte 1 kg de cannabis. Ancheta în acest caz a fost declanșată în 25 august 2020, când polițiștii de la Crimă Organizată Cluj l-au observat pe un tânăr, despre care știau că este preocupat de trafic de droguri și etonobotanice, radicând un colet de la un microbus venit din Spania.După ce a ridicat coletul, tânărul a fost abordat de ofițerii antidrog, acceptând să colaboreze cu aceștia. Astfel, tânărul a spus că în pachetul pe care tocmai l-a ridicat se află cantitatea de 1.050 grame de cannabis. Tânărul le-a spus polițiștilor că a primit drogurile din Spania și trebuie să le ducă în satul Urca pentru un comision de 100 de euro și 50 de grame de cannabis pentru consum propriu.Tânărul prins cu drogurile asupra sa a pus la dispoziția anchetatorilor discuțiile cu dealerul din Spania, cu care era fost coleg de liceu și care lucra ca sudor în Spania. Schimbul de mesaje dintre cei doi arată că, traficanții au pus la punct un limbaj secret. Astfel, cei doi vorbeau ca și cum ar lucra în „modelling” și încheie „ contracte pe termen lung” („începem iară munca și semnăm contracte”). „În trei luni îți iei vilă cu piscina și stăm numa pe Tenerife”, visa unul dintre traficanți, potrivit mesajelor.Potrivit datelor de la dosar, rolul dealer-ului din România era de a distribui în țară „marfa” (numită cu termeni de genul „haine”, „costume”, „bumbaď, „in”, ”nasturi” etc.) contra cost către ”fotografii” (cumpărători de droguri) interesați de ”shootinguri”, de „prezentări”.În urma procesului judecat la Tribunalul Cluj, românul care trimitea droguri din Spania a fost condamnat la trei ani și nouă luni de închisoare după ce a beneficiat de o reducere a pedepsei pentru că a recunoscut faptele.„Împrejurarea că inculpatul a desfășurat activitatea imputată de organele de urmărire penală cu scopul obținerii în mod evident de mijloace materiale considerabile, deși acesta dispunea de mijloace materiale licite îndestulătoare, motivul avansat de inculpat în sensul că a dorit să îl ajute pe coinculpatul P., fiind desigur pueril.În ceea ce privește starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, respectiv sănătatea publică, instanța de judecată apreciază că aceasta a fost serios periclitată, fiind introduse în țară iar apoi distribuite, cantități mari de droguri care au ajuns să fie consumate de către diverse persoane, cu consecințe evidente asupra sănătății acestora precum și în mediul social”, se arată în sentința de condamnare a traficantului de droguri.Judecătorul a mai avut în vedere că tânărul „nu are antecedente penale și pe parcursul judecății a avut o atitudine procesuală de recunoaștere a învinuirii aduse uzând de procedura recunoașterii învinuirii și beneficiind de reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii”.„Instanța de judecată va avea în vedere și împrejurarea că inculpatul are un nivel de instrucție mediu, ceea ce poate constitui o bază de conștientizare a gravității”, se mai arată în sentință de condamnare, care nu este definitivă.