Daunele morale primite de o femeie cu sotul si copilul morti intr-un accident, considerate prea mari. Suma finala stabilita de judecatori

O familie intreaga a fost nenorocita in urma unui accident rutier produs in decembrie 2017 de un sofer inconstient, care a intrat intr-o depasire pe linie continua, lovind o masina care circula regulamentar din sens opus. In urma accidentului, barbatul aflat la volan, in varsta, de 34 de ani si copilul de 9 ani aflat pe bancheta din spate au murit.Sotia soferului, aflata pe scaunul din dreapta, a fost grav ranita, ajungand in coma la spital. In urma accidentului, femeia a avut nevoie de 80 de zile de ingrijiri medicale suferind mai multe fracturi. De asemenea, femeia a suferit si un prejudiciu estetic permanent, la ochiul stang.Printr-un proces deschis la Tribunalul Bistrita-Nasaud , femeia ramasa vaduva si fara copil a dat in judecata firma la care era asigurata masina soferului vinovat, cerand daune morale de 500.000 de euro. In proces, femeia a aratat ca "este extrem de greu sa exprime in cuvinte ceea ce simte pentru ca durerea e aproape inexprimabila". "Cum e sa te trezesti intr-o zi cu viata total schimbata, ravasita, mutilata? E lipsit de sens, e inutil, e grav, e un mare gol. Ce inseamna pentru o mama sa nu poata sa mai vada chipul copilului ei?! Si ce inseamna sa traiesti cu sentimentul neputintei eterne ca n-ai avut ocazia nici sa-l conduci pe ultimul drum?!", a aratat femeia in proces.Firma de asigurari a aratat ca este de acord cu admiterea partiala a cererii "in sensul cenzurarii cuantumului daunelor morale solicitate si reducerii acestora la un cuantum proportional si echitabil, in acord cu practica judiciara in materie"."Dreptul la viata nu poate fi cuantificat in bani, astfel ca indiferent de sumele ce se vor acorda cu titlu de daune morale, chiar plafonul maxim, nu vor repune victimele in situatia anterioar a accidentului. Intr-adevar, prin incheierea politei de raspundere civila asiguratorul este obligat la dezdaunarea victimelor accidentelor rutiere, dar intr-un cuantum rezonant si, mai ales justificat astfel incat sa se creeze un echilibru si o echitate intre compensatiile ce se acorda tuturor victimelor accidentelor rutiere", a aratat firma de asigurari in proces.In urma procesului judecat in prima instanta la Tribunalul Bistrita-Nasaud, judecatorul a dispus plata unor daune morale de 276.000 de euro: 166.000 pentru pierderea copilului, 80.000 de euro pentru pierderea sotului si 30.000 de euro pentru traumele suferite in urma ranirii sale in accident."Tribunalul constata ca intr-adevar suferinta psihica a reclamantei cauzata de decesul sotului si copilului sau este greu de exprimat in cuvinte, iar vatamarea sa corporala i-a produs, de asemenea, suferinte. Declaratiile martorilor potrivit carora reclamanta nu poate vedea nici in prezent copii sau familii cu copii fara sa sufere si motivarea cererii de chemare in judecata releva faptul ca starea psihica a reclamantei ulterior accidentului a fost in principal cauzata de decesul copilului sau, la care s-a adaugat decesul sotului", se arata in sentinta Tribunalului Bistrita-Nasaud.Sentinta Tribunalului a fost atacata cu apel, atat de catre femeie, cat si de catre firma de asigurari. In urma procesului, Curtea de Apel Cluj a redus valoarea daunelor la 210.000 de euro: 120.000 de euro pentru pierderea copilului, 60.000 pentru pierderea sotului si 30.000 de euro pentru vatamarile corporale suferite."Curtea considera pe baza propriei aprecieri ca suma de 120.000 euro pentru suferinta cauzata reclamantei pentru decesul copilului sau si suma de 60.000 euro pentru decesul sotului sau, este mai apta sa asigure un echilibru intre prejudiciul moral suferit si despagubirile acordate, mai in masura sa permita celui prejudiciat anumite avantaje care sa atenueze suferintele morale, insa fara a se ajunge la situatia imbogatirii fara justa cauza, cum ar putea fi posibil raportat la alte sume sensibil mai mari, respectiv cele stabilite de instanta de fond", se arata in sentinta Curtii de Apel Cluj, care este definitiva.Judecatorii au mai aratat ca, dupa aparitia directivelor CE din 2009 privind plata asigurarilor in Europa, CEDO a stabilit faptul ca, "in aprecierea daunelor morale criteriile sunt principiul echitatii, principiul imbogatirii fara justa cauza si principiul nevoii sociale, principii ce trebuie corelate cu venitul lunar mediu pe cap de locuitor corespunzator fiecarei tari membre a Uniunii Europene"."In acest sens au fost stabilite daunele morale in prezenta cauza", au explicat judecatorii.