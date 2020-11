Improvizatii criminale in spitale. Cazul tinerei omorate de lift la "Marie Curie", inchis prin prescrierea faptelor

Concluzia expertilor: electricianul a "suntat" un circuit

Marturia liftierei, dupa 9 ani de ancheta

Faptele s-au prescris. Electricianul obligat sa achite daune morale

8 martie 2007. Tudorita Chirita (16 ani), mama a unei fetite de un an si trei luni, se afla internata in Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitala, impreuna cu fiica sa. Tudorita a vrut sa ia liftul de la etajul unu si sa urce la etajul sase in momentul in care a fost prinsa intre usile ascensorului. Practic, in momentul in care tanara, care astepta un al doilea copil, fiind insarcinata in sase luni, a intrat in lift, usile exterioare s-au inchis, dar usile de la interior au ramas blocate. Cand liftul a inceput sa urce tanara a fost pur si simplu zdrobita.In urma incidentului a fost deschisa o ancheta care avea sa scoata la iveala ca spitalul avea contract de intretinere a lifturilor cu firma Emac Impex SRL. Verificarile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) aveau sa scoata la iveala ca liftul are autorizatie de functionare eliberata de ISCIR, data urmatoarei revizii fiind martie 2008.De asemenea, verificarile au mai aratat ca, cu doar doua zile inainte de producerea tragediei, firma l-a desemnat pe Cristian Borsariu sa realizeze lucrari de verificare si revizie tehnica a lifturilor de la Marie Curie. Inainte de Borsariu, in perioada 22 februarie 2007 - 5 martie 2007, de lucrarile de intretinere s-a ocupat un alt tehnician din cadrul firmei. Niciunul dintre cei doi electricieni nu au fost, insa, examinati si declarati "admisi" conform procedurii de autorizare a agentilor economici, cum prevede legea.In plus, ISCIR a mai constatat ca exista registru de evidenta a supravegherii ascensorului, insa acest registru nu a mai fost completat de un an si jumatate, inspectorii aflandu-se in imposibilitatea de a verifica cand au fost ultimele deranjamente si lucrari efectuate la lift.In urma anchetei, expertii ISCIR, ale caror marturii si concluzii au cantarit greu in dosar, au stabilit caExpertii ISCIR au mai sustinut ca liftul a plecat cu usile deschise, din cauza existentei unui "sunt", iar daca acest "sunt" nu ar fi existat, accidentul nu s-ar fi produs.Angajatul firmei care se ocupa de intretinerea lifturilor de la "Marie Curie" a negat in permanenta "suntul" de care l-au acuzat inspectorii ISCIR. La dosar a cantarit, insa, greu si marturia liftierei din ziua respectiva, care a declarat ca inainte cu aproximativ 10 minute de producerea accidentului a fost intrebata de electrician cum poate ajunge la usile de la etajul 1 ale liftului nr. 5 deoarece are o problema cu acest lift, in sensul ca "ii da usa deschisa".Liftiera a dat aceasta declaratie abia la noua ani de la producerea tragediei. Femeia le-a spus judecatorilor ca i-a povestit intamplarea unui coleg, la momentul producerii accidentului, dar nu le-a spus-o politistilor, considerand ca intamplarea este irelevanta pentru ancheta.Ulterior, dupa noua ani, reintalnidu-se cu colegul sau si discutand despre ancheta, liftiera, pensionata intre timp, si-a dat seama ca marturia ei ar putea cantari in ancheta.Barbatul responsabilului de intretinerea lifturilor a fost supus si testului cu detectorul de minciuni, ocazie cu care a fost intrebat daca a demontat un "sunt" din panoul de comanda al liftului si daca a intrat in camera masinilor lifturilor pentru a interveni in vreun fel la sistemul electric al liftului. In ambele cazuri raspunsul a fost "Nu", dar testul poligraf a aratat ca raspunsurile au provocat modificari specifice comportamentului simulat.In urma anchetei, Cristian Borsariu a fost trimis in judecata pentru omor . Prima faza a procesului s-a judecat la Tribunalul Bucuresti, unde a fost schimbata incadrarea juridica a faptei din omor, in ucidere din culpa. In urma schimbarii incadrarii juridice, judecatorul a constatat ca faptele s-au prescris. Astfel, procesul penal a incetat fata de electricianul acuzat ca a realizat improvizatia care a dus la moartea tinerei. Prin aceeasi sentinta, electricianul a fost obligat sa le achite sotului si fiicei victimei daune morale de 45.000 de euro (15.000 pentru sot si 30.000 pentru fiica).Sentinta a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au mentinut decizia referitoare la incetarea procesului prin prescrierea faptelor, dar au majorat daunele morale. Astfel, electricianul a fost obligat sa le achite sotului si fiicei victimei daune morale in valoare de 65.000 de euro, majorand cu 20.000 de euro daunele morale acordate fiicei victimei.Pentru plata daunelor morale, a fost instituit sechestru pe o treime din venitul lunar al electricianului gasit vinovat de tagedia care a avut loc in urma cu 13 ani.