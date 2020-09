Tanar declarat nevinovat dupa ce a fost "prins" de Politie conducand fara permis. Martor: "Ce mi-a dictat politistul, aia am scris"

Martorii acuzarii si-au schimbat declaratiile in instanta

Scapat ca prin urechile acului

Un tanar de 24 de ani din judetul Brasov, trimis in judecata pentru conducere fara permis, a fost achitat in prima instanta de Judecatoria Rupea. In rechizitoriul de trimitere in judecata a tanarului s-a aratat ca acesta a fost vazut, in 1 martie 2018, de catre politistii de la Postul de Politie Homorod, conducand o masina., se mai arata in rechizitoriu.In sustinerea acuzatiilor, politistii au prezentat si declaratiile a doi martori care aratau ca l-au vazut pe tanar fugind de Politie la volanul masinii Opel Astra.La procesul judecat la Judecatoria Rupea tanarul acuzat ca a condus fara permis a depus marturie in care nu a recunoscut fapta, sustinand ca altcineva a condus masina.Audiati la randul lor si de judecator, martorii si-au schimbat declaratiile. Reaudiat de judecator, unul dintre martori a declarat ca "a vazut autovehiculul a carui marca nu o mai retine, urmarit de politie, dar era o distanta de 300 m intre martor si masinile care rulau". Martorul a mai declarat ca nu a vazut persoana care se afla la volanul masinii urmarite de politisti, dar a dat declaratie pentru ca a fost chemat la politie cu buletinul si "ce mi-a dictat politistul aia am scris".Cel de-al doilea martor al acuzarii a declarat in fata instantei ca l-a vazut pe inculpat cu masina, dar dupa amiaza si nu dimineata, si ca masina condusa de inculpat nu se indrepta catre locuinta lui, ci in directie opusa. Martorul a mai declarat ca nu a vazut nici o masina de politie, ca nu stie ce a semnat la politie ca nici nu a citit si nici nu i s-a citit. "Cum nici unul din martori nu a declarat ca ar fi semnat ceva pe strada, rezulta ca procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante nu a fost intocmit pe loc, ci ulterior", a concluzionat judecatorul.In fata instantei, tanarul acuzat ca a condus fara permis a negat acuzatiile aratand ca in ziua in Politia spune ca a condus fara permis se afla la scoala in Brasov. Scoala a infirmat alibiul acuzatului, dar doi martori au declarat in fata instantei ca la data la care Politia spune ca tanarul a condus fara permis au discutat cu el in tren , a aratat judecatorul care l-a achitat pe tanarul acuzat ca a condus fara permis.Sentinta nu este definitiva, fiind atacata cu apel.