Tată obligat prin sentință judecătorească să-și lase fiica de 8 ani în vacanță în Zanzibar. Bărbatul a fost dat în judecată de fosta soție

Mama unei fete de 8 ani din județul Constanța l-a dat în judecată pe fostul său soț, tatăl fetei, cerându-le judecătorilor să îl oblige pe bărbat să o lase pe fetiță să plece, cu familia mamei, la sfârșit de decembrie început de ianuarie, în vacanță în Dubai și Zanzibar.

Tatăl fetei a pierdut procesul, dar sentința nu este definitivă.

Printr-un proces deschis la Judecătoria Constanța mama unei fete de opt ani l-a dat în judecată pe fostul său soț, care a refuzat să își dea acordul ca fiica lor să plece în perioada sărbătorilor de iarnă în vacanță în Dubai și Zanzibar.

În cererea de chemare în judecată, femeia a arătat că în urma divorțului, exercitarea drepturilor părintești le-a fost atribuită atât mamei cât și tatălui. Din acest motiv, pentru orice ieșire din țară a fetei este nevoie de acordul ambilor părinți. Mama fetei a arătat în instanță că dorește să călătorească împreună cu fiica ei în Dubai si Zanzibar.

În acest sens l-a notificat pe tată să se prezinte la notar pentru a-și da acordul ca fata să iasă din țară, dar tatăl nu s-a prezentat și astfel a fost nevoită să deschidă proces prin care să ceară ca acordul tatălui să fie suplinit de o sentință.

Apărarea tatălui

În proces, tatăl fetei a explicat că nu a fost notificat de către soția sa cu privire la intenția de a călători cu minora în afara țării si nici nu a fost sunat.

De asemenea a arătat că plecarea fetei în străinătate se suprapune cu programul de vizită al său, stabilit de instanță. În plus, tatăl a mai arătat că nu este de acord cu această deplasare întrucât „copilul se poate îmbolnăvi foarte ușor, riscul infectării cu coronavirus fiind foarte ridicat”.

Bărbatul s-a mai apărat spunând că perioada în care mama fetei dorește plecarea în vacanța din Zanzibar fata trebuie să fie la școală, fiind „de neconceput ca aceasta să nu fie prezentă la școală”. Un alt argument al tatălui a fost acela că „și-ar dori ca în preajma sărbătorilor de iarnă minora să petreacă timp cu bunica paternă, deși reclamanta nu a îndrumat-o pe minoră in acest sens niciodată”.

Decizia instanței

Judecătoria Constanța a emis o ordonanță președințială care să suplinească acordul tatălui. Judecătorul a arătat că este adevărat că tatăl este privat de două zile din programul de legături cu fiica sa „între dreptul de vizită al pârâtului (care ar fi încălcat pentru 2 zile) și interesul superior al minorei primează acesta din urmă”.

„În ceea ce privește motivul invocat de pârât cu privire la faptul că vacanța se suprapune si cu școala minorei instanțe reține că vacanta de iarnă începe pe data de 23 decembrie si se termină pe 9 ianuarie, minora urmând a lipsi in total o săptămână de la scoală.

Pe de altă parte, pârâtul nu a contestat împrejurarea invocată de reclamantă în sensul că în luna martie, a fost împreună cu minora în Zanzibar, pentru 10 zile, câteva zile fiind în perioada școlii, pârâtul fiind de acord.

Totodată, pârâtul nu a contestat nici susținerile reclamantei constând în aceea că minora face numeroase meditații și activități extrașcolare, reclamanta ocupându-se de formarea acesteia, nefiind o problemă că va lipsi câteva zile de la școala”, a mai arătat Judecătoria Constanța, în sentință, care nu este definitivă, fiind atacată cu apel, la Tribunalul Constanța.

Judecătorul a mai arătat că „minora ar fi afectată dacă ar rămâne acasă, urmând a i se explica de ce nu poate merge în vacanță cu mama, bunicii și sora sa”.

„Instanța are în vedere si evitarea creării unei stări de frustrare pentru minoră, care în ipoteza respingerii cererii nu ar putea însoți familia in vacanță dar în egală măsură atrage atenția reclamantei ca pe viitor deplasările minorei în scop turistic să se facă prin raportare la programul de vizită la care pârâtul are dreptul, comportamentul abuziv al reclamantei putând fi sancționat de instanța de tutelă”, se mai arată în sentința Judecătoriei Constanța.

