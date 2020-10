Povestea escrocului sentimental care a pacalit o romanca, angajata la Comisia Europeana, cu 40.000 de euro. Barbatul a sedus-o spunandu-i ca este milionar si pasionat de sporturi extreme

Idila, inceputa la scoala de soferi

Curtea de Apel Brasov a pronuntat in 9 octombrie 2020 sentinta finala intr-un dosar de inselaciune in care un receptioner din Brasov, in varsta de 40 de ani, a fost trimis in judecata. Acuzatia:In final, anchetatorii au stabilit ca prejudiciul in acest caz este de peste 40.000 de euro.Dosarul in care brasoveanul a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare scoate la iveala ca barbatul si victima, angajata a Comisiei Europene, s-au cunoscut la scoala de soferi. Escrocul a cucerit-o pe tanara, iar prima minciuna pe care i-a spus-o a fost aceea ca este manager al unui renumit hotel din Brasov.Tanara, angajata la momentul inceperii relatiei pe un post de 2.000 de euro la Bruxelles, le-a declarat anchetatorilor ca la inceputul relatiei, barbatul care a cucerit-o "era foarte generos, facandu-i cadouri sau achitand notele de plata la iesirile in oras".Din comportamentul barbatului, femeia a ajuns la concluzia ca barbatul "se bucura de un statut financiar peste mediu si ca isi permite sa o viziteze periodic pe aceasta in Belgia".Victima a mai declarat ca "intelegerea cu inculpatul a fost ca el sa o viziteze in lunile de vara cand biletele de avion erau mai scumpe, iar ea sa vina in Romania in perioada de toamna-iarna cand biletele erau mai ieftine"., au aratat procurorii in rechizitoriu.Tanara care a cazut in plasa escrocului sentimental a povestit si cum a ajuns ca creada ca a intrat intr-o relatie cu un prosper om de afaceri., a declarat victima.Victima a mai declarat ca in timpul vizitei inculpatului in Belgia acesta a avut mai multe convorbiri telefonice cu un prieten, care ar fi fost angajat al bancii Raiffeisen , referitor la gestionarea contului sau si la actiunile pe care le juca la bursa.", se mai arata in rechizitoriu.Procurorii care l-au trimis in judecata pe escrocul sentimental din Brasov au depus la dosar dovezi din care reiese cum i se prezenta receptionerul iubitei sale., sunt doua dintre "gogosile" vandute tinerei.Intr-una dintre convorbiri, escrocul ii spune iubitei sale ca "s-a intalnit cu cineva de la minister, ca va vorbi in comisie in 30 de minute, ca se afla in sala si este multa lume".Brasoveanul nu numai ca i s-a laudat iubitei sale ca este arhitect fara studii, specialist in vinuri si salvator al hotelurilor de stat, dar s-a recomandat si ca un sommelier de talie internationala., este unul dintre mesajele transmise tinerei.Minciunile nu s-au oprit aici. La un moment dat, escrocul se lauda iubitei cu diploma obtinuta: "Incepand de azi titlul meu oficial este: cavaler al vinului prim somelier gradul 4. Sunt nr. 2 in Romania". Mai mult decat atat, in iunie 2015, receptionerul i-a transmis iubitei sale de la Bruxelles ca va participa la campionatul european de somelieri care se va tine la Paris in luna septembrie, intr-o crama veche de 200 ani, iar cine va castiga va face o prezentare oficiala "la un mare dineu la palatul regal din Londra pentru regina Angliei".La un moment dat, cand trebuia sa plece la femeie in Belgia, barbatul i-a spus tinerei ca nu isi poate plati biletul pentru ca a realizat o tranzactie prea mare, (si-a achizitionat cu 70.000 de euro un spatiu unde urmeaza sa isi deschida un restaurant), iar ANAF i-a blocat contul. "Intrucat acesta pana la momentul respectiv nu a parut ca ar avea probleme financiare, persoana vatamata i-a achitat ea biletul de avion in suma de 99,94 euro, urmand ca acesta sa-i inapoieze suma in cateva zile", se arata in rechizitoriu.Dupa ce a inventat povestea cu blocarea conturilor, escrocul a pus la cale un alt plan pentru a o duce de nas pe victima. Mai intai, i-a spus ca a avut un accident cu motocicleta si este internat in spital. Cand s-a "vindecat", barbatul i-a spus femeii ca a cumparat un restaurant si are nevoie de 1.000 de euro pentru obtinerea autorizatiei de functionare.In august 2015, escrocul a sunat-o pe victima si i-a spus ca magazinul de vinuri Barrique va fi pus in vanzare., se arata in rechizitoriul potrivit caruia, victima i-a mai dat 650 de euro iubitului sau.Cu fiecare ocazie, escrocul a avut grija sa ii spuna iubitei sale ca ii va restitui banii pe care i-a imprumutat. "Cand imi deblocheaza conturile, in secunda urmatoare, voi transfera o suma mare in contul tau, poate chiar toata suma (...) Ma voi sfatui cu consilierul meu financiar si cu tine si impreuna vom gasi care este cea mai buna varianta", ii spune barbatul femeii, care a fost asigurata ca va fi mostenitoarea intregii sale averi.La inceputul lunii august 2015, barbatul i-a transmis iubitei sale ca in urma unor investigatii medicale i-a fost descoperit un cheag de sange pe creier si trebuie sa fie operat, dar nu vrea ca ea sa il ajute cu bani pentru interventia chirurgicala., ii transmite victima, ingrijorata, escrocului. In final, femeia i-a transferat 2.500 de euro pentru operatie.Dupa mai multe luni in care, i-a transferat aproximativ 35.000 de euro, tanara a inceput sa aiba discutii cu barbatul referitoare la restituirea banilor. Chiar si asa, cei doi au mers intr-o vacanta in Asia, pentru care victima a platit aproape 4.000 de euro.Cand a vazut ca iubitul sau nu reuseste sa mai rezolve "problema cu ANAF-ul", victima a vorbit cu un prieten al inculpatului si cu mama acestuia, afland ca barbatul nu este nicidecum un prosper om de afaceri, totul fiind o minciuna."Eu ti-am spus tot. Ti-am spus absolut tot. Ti-am spus tot. Ti-am recunoscut ca m-am invartit in spirala aia de cacat de minciuni si n-am mai putut sa ies. Da, ti-am recunoscut", ii spune barbatul tinerei intr-unul dintre mesaje.In urma sentintei Judecatoriei Brasov, mentinute de Curtea de Apel Brasov, pe langa condamnarea de doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, escrocul a fost obligat sa ii achite victimei prejudiciul in valoare de 41.000 de euro plus dobanzi.