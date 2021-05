Instanta de judecata trebuie sa pronunte sentinta in procesele penale odata cu motivarea, in maximum 120 de zile. Noua lege promovata

Legea pune in acord prevederi cu o decizie a CCR si stipuleaza ca termenul maxim in care instanta trebuie sa pronunte decizia intr-un proces penal dupa incheierea dezbaterilor creste la 120 de zile.Camera Deputatilor a adoptat luni, decizional, actul normativ."Deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii se fac intr-un termen de maximum 60 de zile de la inchiderea dezbaterilor. In cazuri temeinic justificate, daca deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc in termenul prevazut, instanta poate amana succesiv pronuntarea, fiecare amanare neputand depasi 30 de zile. In toate cazurile, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc mai tarziu de 120 de zile de la inchiderea dezbaterilor", arata legea promulgata de seful statului.Actul normativ reglementeaza si situatiile in care judecatori, membri ai completului, sunt impiedicati sa semneze motivarea hotararii, de exemplu din cauza pensionarii."Daca vreunul dintre membrii completului de judecata este impiedicat sa semneze, hotararea se semneaza in locul acestuia de presedintele completului. Daca si presedintele completului este impiedicat a semna, hotararea se semneaza de presedintele instantei", mai indica sursa citata.Legea in vigoare prevede un termen de maxim 15 zile.