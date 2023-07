Toata lumea il cauta pe fugarul Marko Attila - a fost emis si mandat european de arestare

Judecatorii au emis un mandat european de arestare pe numele fostului deputat Marko Attila, dupa ce anterior se dispusese arestarea preventiva a acestuia, iar el nu a fost gasit de oamenii legii, potrivit unor surse din Politia Romana.

Mandatul european de arestare a fost inregistrat miercuri de Politia Romana.

Fostul deputat Marko Attila a fost dat in urmarire internationala prin Interpol, dupa ce a fost arestat preventiv in lipsa la solicitarea DNA, potrivit unor oficiali din Politia Romana.

Marko Attila, urmarit prin Interpol: Voi merge pana la ultima suflare pentru a-mi dovedi nevinovatia

Conform anchetatorilor, fostul deputat este urmarit din 29 aprilie, data la care mandatul de arestare a ajuns la Politia Covasna.

Potrivit procedurii, acesta a fost dat initial in urmarire nationala, dupa care, in conditiile in care exista date certe cu privire la faptul ca se afla pe teritoriul Ungariei, a fost dat in urmarire internationala, iar fotografia sa a fost publicata pe pagina electronica a Politiei Romane, la sectiunea "Urmariti".

Marko Attila Gabor, dat in urmarire de Politia Romana

Surse din randul anchetatorilor au declarat ca mama lui Marko Attila le-a dat politistilor numarul de telefon pe care acesta il foloseste in Ungaria, dar fostul deputat nu a raspuns.

Ads

Fostul deputat UDMR, fostul sef al ANI, Horia Georgescu si parlamentarul Theodor Nicolescu au fost trimisi in judecata, in 9 aprilie, in dosarul in care sunt acuzati de DNA ca au aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, din cadrul ANRP, precum si a patru inculpati care aveau calitatea de experti evaluatori autorizati.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Marko Attila si ceilalti inculpati au produs un prejudiciu statului roman de peste 84 de milioane de euro.

Ministrul Justitiei, despre deputatul fugar Marko Attila: Este o chestiune de timp pana va fi adus in Romania

Ads

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, pe 29 aprilie, arestarea preventiva in lipsa a fostului deputat Marko Attila.

Solicitarea de arestare preventiva in lipsa a fost depusa de procurorii DNA, care au aratat ca exista date suficiente care sa ateste faptul ca Marko Attila s-a sustras urmaririi penale.

DNA a solicitat Camerei Deputatilor, pe 26 martie, incuviintarea retinerii si arestarii preventive a lui Marko Attila, iar pe 22 aprilie a primit raspuns ca acesta isi depusese, din 1 aprilie, demisia din functia de deputat. La data de 16 aprilie 2015, presedintele Camerei Deputatilor a luat act de aceasta demisie, prin urmare solicitarea de incuviintare a retinerii si arestarii preventive a ramas fara obiect.

Ads