Tot mai multi inspectori fiscali sunt dati in judecata de cei pe care ii cerceteaza. Se cer masuri urgente

Sindicatul Functionarilor Publici sustine ca a crescut numarul cazurilor in care inspectori fiscali ajung in fata instantei, in dosare in care sunt dati in judecata de persoane pe care le-au controlat, si cere Ministerului Finantelor si ANAF sa promoveze un act normativ care sa estompeze fenomenul.

"Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP), organizatie sindicala nationala reprezentativa, trage un semnal de alarma fata de tendinta tot mai accentuata a unor contribuabili (aflati in atentia organelor fiscale), de a intenta procese functionarilor in calitate de persoane fizice, pentru presupuse culpe savarsite de acestia, in timpul actiunilor de control derulate sub autoritatea Statului Roman si solicita Ministrului Finantelor Publice si presedintelui ANAF, in regim de urgenta, promovarea unui act normativ care sa estompeze acest fenomen, devenit in ultima perioada, unul generalizat", se arata intr-un comunicat de presa al SNFP transmis luni.

Sindicalistii sustin ca este de notorietate practica unor contribuabili de a actiona in instanta organele fiscale, incercand astfel "intimidarea, descurajarea si demobilizarea acestora" sau impiedicarea continuarii actiunilor intreprinse, prin intarzierea intocmirii documentelor finale privind rezultatele inspectiilor.

Potrivit acestora, desi controalele sunt facute in numele institutiei, si nu in nume propriu, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Finantelor Publice justifica neimplicarea in apararea propriilor angajati invocand inexistenta cadrului legal care sa ii permita o interventie in cadrul procesului.

Inspectorii fiscali, in lipsa timpului si a banilor necesari pentru pregatirea apararii, sunt obligati sa isi prezinte singuri pledoariile, in fata unor instante care "sunt nespecializate in domeniul financiar-fiscal", iar la sfarsitul procesului pot avea "mari surprize, total neplacute", au mai aratat sindicalistii.

"In atare conditii, inspectorul fiscal este cel care, dupa orele de program, trebuie sa isi conceapa apararea, sa isi angajeze avocat care sa il reprezinte, intrucat pregatirea lui nu este intotdeauna juridica, fiind nevoit sa se deplaseze la distante de sute de kilometri pentru a-si sustine cauza. Singura vina a lui ramane aceea ca 'a avut nesansa' de a merge intr-o actiune stabilita de institutie si faptul ca si-a facut pe deplin datoria fata de societate, cu profesionalism, cunoscut fiind faptul ca nu oricine poate practica cu iscusinta si daruire aceasta meserie (atragere de sume suplimentare pentru bugetul de stat, identificare si combatere evaziune fiscala, scoatere la lumina zilei a economiei subterane etc.) ", potrivit SNFP.

Sindicalistii sustin ca, in unele spete, sunt facute plangeri sub diferite forme, in aceeasi cauza, atat inspectorilor fiscali, cat si sefilor directi ai acestora, sefilor de institutii si chiar conducatorilor autoritatilor centrale, "in disperarea celor in cauza de a se stopa sau intarzia rezultatele finale ale controalelor".

"Tragem acest semnal de alarma intrucat consideram ca nereglementarea imediata a unor astfel de situatii, pe termen mediu si lung, poate avea consecinte nefaste si extrem de grave in activitatea functionarilor Fiscului, bugetul de stat va avea mult de suferit, iar fenomenul evaziunii fiscale, incurajat de asemenea practici, se va aplifica", se mai arata in comunicatul citat.

