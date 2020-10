Primarul care si-a umilit fiica, obligat sa munceasca in folosul comunitatii, inclusiv in scoli

Primarul este obligat sis a presteze 80 de zile de munca in folosul comunitatii, in domeniul serviciilor publice (intretinere locuri de agrement, parcuri si drumuri , salubrizarea localitatii, activitati in folosul unitatilor scolare, educative sau socio-culturale), in cadrul primariei pe care o conduce, potrivit G4Media Traian Ogagau a devenit cunoscut dupa ce a fost facut public un videoclip in care isi tine la perete fiica minora, la perete, dezbracata, cu mainile ridicate, in timp ce repeta "Nu mai sunt obraznica", "Nu mai supar pe mama si pe tata", "O sa fac exercitii si o sa invat", "Sunt cea mai obraznica fata din hotelul asta".In urma aparitiei videoclipului, procurorii au deschis un dosar penal si Traian Ogagau a fost exclus din PNL . Cu toate acestea, a candidat pentru un nou mandat la primarie, la alegerile locale din septembrie 2020, pe care l-a castigat."In urma verificarilor efectuate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud de catre politisti, a fost intocmit un dosar de cercetare penala, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita", a transmis Crina Sirb, purtatorul de cuvant al IPJ Bistrita-Nasaud.