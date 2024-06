Trei medici din Caras-Severin, trimisi in judecata: Au luat mita de la sute de pacienti

Trei medici din Caras-Severin, printre care se afla si Sebastian Telbis, seful Serviciului de Evaluari Medicale din cadrul Casei de Pensii Caras-Severin, au fost trimisi in judecata pentru ca au luat mita de la peste 300 de pacienti, carora le-au eliberat ilegal decizii de pensionare pentru grad de invaliditate.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Sebastian Telbis este acuzat de savarsirea a 291 infractiuni de luare de mita; Ioan Dorel Ungur de 8 infractiuni de luare de mita, iar Octavian Ioan Cenda de 4 infractiuni de luare de mita.

De remarcat faptul ca procurorii solicita instantei confiscarea extinsa de la Sebastian Telbis a unor sume de bani si imobile in valoare de aproximativ 1 milion de euro.

Anchetatorii sustin ca Sebastian Telbis (medic expert al asigurarilor sociale, angajat al Serviciului de Evaluari Medicale din cadrul Casei de Pensii Caras-Severin), Ioan Dorel Ungur (medic al Biroului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii Caras Severin, zona Caransebes) si Octavian Cenda (medic expert al asigurarilor sociale, angajat al Biroului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii Caras Severin, zona Oravita-Moldova Noua-Bozovici) au primit sume de bani si alte foloase materiale de la diversi pacienti, care s-au prezentat la cabinete pentru expertizarea capacitatii de munca, in vederea obtinerii sau, dupa caz, prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate, pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacitatii de munca, respectiv de atestare oficiala a gradului de invaliditate si a drepturilor de asigurari sociale ce decurg din aceasta incadrare, activitati specifice atributiilor de serviciu ale acestora.

Parchetul mai arata ca darea de bani sau alte bunuri medicilor de catre unii pacienti a fost urmarea temerii, alimentata de discutiile purtate de pacienti pe holurile institutiei, ca medicii pretind bani pentru eliberarea/prelungirea deciziilor de pensionare pentru caz de boala, in caz contrar pacientul fiind trimis pentru investigatii medicale suplimentare, costisitoare, putandu-se ajunge la pierderea dreptului la pensie.

Bunuri de 1 milion de euro confiscate

Astfel, s-a creat o obisnuinta in a da bani medicilor, deciziile fiind semnate inainte ca pacientii sa intre in cabinet, acestia din urma venind pregatiti sa-i remunereze pe medici.

In ceea ce il priveste Sebastian Telbis, in urma perchezitiilor efectuate la domiciliul sau, precum si la cabinetele medicale unde isi desfasura activitatea, au fost identificate si ridicate sume de bani in lei si valuta (107.915 euro, 480 lire sterline, 4.120 USD si 52.644 lei), sume ce au fost indisponibilizate.

Totodata, au fost identificate 2 carnete cec emise de o banca din Austria, avand solduri de 137.178 euro, respectiv 41.041 euro.

Avand in vedere sumele mari de bani care au fost gasite si ridicate de la Sebastian Telbis, precum si numarul imobilelor, proprietatea sa si a rudelor sale, pe care nu le poate justifica, precum si faptul ca nu a facut dovada ca ar fi realizat venituri si din alte activitati licite, in cauza s-a apreciat ca sunt aplicabile dispozitiile legii privind confiscarea extinsa si asupra celorlalte sume de bani (aproximativ 300.000 euro) si imobile indisponibilizate (bunurile imobile au fost evaluate conform pretului de piata, constatandu-se ca cele 8 apartamente si case au o valoare de 490.000 euro, cele 8 terenuri o valoare de 165.000 euro, iar cele 4 garaje o valoare de 25.000 euro, deci o valoare totala de aproximativ 685.000 euro).

S-a constatat, astfel, ca valoarea bunurilor dobandite de catre medic, intr-o perioada de 5 ani inainte de savarsirea infractiunilor, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de acesta in mod licit.

Ca atare, procurorii au instituit masura confiscarii extinse asupra bunurilor mobile si imobile ale medicului Sebastian Telbis in valoare totala de aproximativ 1.000.000 euro.

De asemenea, a mai fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului si asupra sumelor de 1.490 euro si 2.925 lei ridicate in urma efectuarii perchezitiei domiciliare efectuate la locuinta lui Ioan Ungur, precum si a sumelor de 200 de euro si 800 de lei ridicate cu prilejul perchezitiei efectuate la cabinetul medical al lui Octavian Cenda.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Arad.