Cazul trenului de calatori deraiat la Cluj dupa ce-a lovit o turma de bivoli. Pedeapsa primita de fermierul care si-a lasat animalele libere

Cum au ajuns bivolii pe calea ferata

O sentinta definitiva a Curtii de Apel Cluj-Napoca arata modul in care un tren de calatori a ajuns sa deraieze dupa ce a lovit o turma de bivoli ajunsa pe calea ferata dupa ce a fost lasata nesupravegheata. In urma procesului, proprietarul animalelor a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de distrugere sau semnalizare falsa din culpa.Fermierul a fost condamnat in baza articolului din Codul Penal care prevede ca "distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei de cale ferata, a materialului rulant, a instalatiilor de cale ferata ori a celor de comunicatii feroviare, precum si a oricaror altor bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport , manevra sau interventie pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi".Incidentul feroviar a avut loc in ianuarie 2015. Un fermier din judetul Cluj a cumparat mai multi bivoli si, dupa ce facut un prim transport, a lasat animalele in grija unui boitar, plecand si dupa al doilea transport. Cand fermierul a ajuns cu cel de-al doilea transport, i-a spus boitarului sa lase animalele singure si sa mearga sa il ajute la preluarea animalelor din transport.In acest timp, turma formata din 10 bivoli a plecat din ferma. Animalele au ajuns pe calea ferata unde sapte dintre ele au fost lovite in plin de trenul care circula pe ruta Huedin - Cluj-Napoca. Trenul a deraiat fara a fi inregistrate victime , dar proprietarul animalelor a fost trimis in judecata pentru distrugere sau semnalizare falsa din culpa, dovedindu-se ca realitatea este cu totul alta decat cea cunoscuta la momentul accidentului."Vinovatia inculpatului rezulta din faptul ca desi a dispus transportarea si adapostirea unor animale de talie mare la microferma pe care o detinea nu a amenajat, in prealabil, un tarc sau loc imprejmuit unde sa adaposteasca animalele astfel incat acestea sa nu paraseasca microferma. De asemenea, inculpatul, in calitate de administrator al microfermei a dispus ca suspectul B.C. sa lase nesupravgeheate animalele, in acest mod inlesnind patrunderea acestora pe cale ferata", se arata in prima sentinta prin care fermierul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare."Imprejurarea ca bivolii puteau fi speriati de animale salbatice nu a reiesit din nicio proba administrata, iar acest aspect oricum nu poate inlatura raspunderea inculpatului, care a d ispus transportarea si adaposti rea unor animale intr-un spatiu neamenajat corespunzator, in asa fel incat acestea sa nu paraseasca microferma", a aratat si Curtea de Apel Cluj in sentinta definitiva pronuntata in cazul fermierului care a scapat bivolii pe calea ferata.