Tudorel Toader, despre primarul de sector care l-a presat sa propuna amnistia si gratierea, sub amenintarea revocarii: "Acum inteleg motivul"

"Acum inteleg, din alta perspectiva, motivul pentru care un primar de sector insista sa initiez OUG pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura, precum si pentru amnistie si gratiere!", spune Tudorel Toader, in mesajul care "va fi sters peste o ora".In postarea de pe Facebook , Toader mai arata ca primarul de sector il ameninta. "Daca nu (n.r. initiati amnistia si gratierea), propun revocarea dvs!", a mai scris Tudorel Toader.Tudorel Toader lasa de inteles ca primarul la care se refera este Daniel Tudorache, fostul primar PSD al Sectorului 1. Daniel Tudorache este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, fosta sotie pentru complicitate la spalare de bani, iar o persoana din anturajul fostului primar este acuzata de trafic de influenta.Conform DNA , in perioada septembrie 2016 - mai 2017, o persoana aflata in anturajul lui Tudorache ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1."In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor). In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 de lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta", arata DNA.Potrivit DNA, in activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme, Daniel Tudorache."Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influentei. De altfel, exista suspiciunea rezonabila ca primarul de la acea vreme Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul sau", informeaza Directia Nationala Anticoruptie.Procurorii mentioneaza ca, in perioada in care a ocupat functii publice (2008 - 2018), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite."Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil. Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite", arata anchetatorii.Concret, sustine DNA, in perioada de referinta (2008 - 2018), in care Daniel Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentand o medie de aproximativ o mie de euro pe luna), exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:* depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei in conturi bancare deschise pe numele acestora - in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;* achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;* acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;* achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD , un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.);* achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,* asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii, toate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni