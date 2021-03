Lider UDMR, atac la ministrul Justitiei: "Stelian Ion abordeaza subiectul justitiei ca un politruc"

"Am remarcat faptul ca, din nefericire, domnul ministru Stelian Ion abordeaza subiectul justitiei ca un politruc. Este inadmisibil ca acest subiect sa fie politizat si sa nu avem un dialog rational, bazat pe argumente clare, care sa expuna situatia reala. Este de neacceptat ca ministrul Justitiei sa ridiculizeze o opinie exprimata de CSM , aceea prin care a dat un aviz negativ proiectului initiat de dansul si, in acelasi timp, sa ignore raportul Inspectiei Judiciare , care semnaleaza niste probleme sistemice grave, care pot afecta independenta judecatorilor", a declarat vineri Botond Csoma.El adauga ca in mandatul trecut, in calitate de deputat, Stelian Ion "a fost un fel de portavoce care actiona potrivit unor sloganuri politicianiste".