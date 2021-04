Un angajat al Postei Romane datoreaza 95.000 de lei institutiei la care lucreaza. Cum s-a ajuns in aceasta situatie dupa mai multe actiuni in justitie

"Rata" de 2.500 de lei, considerata prea mica

Decizia instantei

Istoria cazului incepe in urma cu mai multi ani, cand angajatul postei a fost concediat. Barbatul a contestat in instanta decizia de concediere, iar in prima instanta, la Tribunalul Bucuresti, a castigat procesul, Posta Romana fiind obligata la plata unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi ce i s-ar fi cuvenit, de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, precum si la plata dobanzii legale aferente acestor drepturi salariale.Practic, in urma sentintei, Compania i-a achitat angajatului concediat suma de 110.865 lei. In acelasi timp sentinta a fost atacata iar decizia Tribunalului a fost schimbata, Posta Romana primind castig de cauza. In urma acestei situatii, angajatului i s-au cerut banii inapoi. Salariatului i s-a cerut, insa, sa achite si dobanzi, astfel ca Posta s-a considerat indreptatita sa primeasca suma de peste 180.000 de lei.In octombrie 2019, angajatul a facut o cerere de restituire a sumei in transe lunare de 2.500 de lei.In urma unui control al Curtii de Conturi, Controlul Financiar de Gestiune din cadrul Postei Romane a constatat ca plata in transe lunare de 2.500 de lei va duce la 45 de transe, perioada care depaseste termenul legal de trei ani pentru recuperarea sumelor. Astfel, Posta Romana l-a dat in judecata pe angajat, cerand obligarea acestuia la plata sumei de 95.000 de lei care i-a mai ramas de platit.In proces , salariatul a aratat ca nu contesta debitul, dar intre parti a intervenit un acord de vointa privind esalonarea debitului, in vederea recuperarii acestuia pe cale amiabila.Tribunalul Bucuresti a considerat ca, potrivit Codului Muncii, salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie. In cazul de fata, judecatorii au considerat ca suma trebuie restituita fara dobanzi si alte penalitati pentru ca "salariatul nu are obligatia de a plati despagubiri decat in situatia in care se retine existenta unui prejudiciu ce se datoreaza culpei sale"."In cauza, tribunalul retine ca nu se poate retine vinovatia paratului pentru situatia creata, cata vreme acesta nu a solicitat reclamantei plata despagubirilor la momentul pronuntarii sentintei civile, plata fiind facuta din propria initiativa a reclamantei", a aratat Tribunalul Bucuresti.De asemenea, Tribunalul Bucuresti a mai considerat ca sumele pot fi platite in continuare in rate de 2.500 de lei, fara a se depasi un termen de trei ani."Tribunalul observa, pe de o parte, ca debitul scadent la data pronuntarii prezentei hotarari (65.865 lei) poate fi recuperat prin retineri lunare din salariul paratului, in cuantumul cuvenit, intr-un interval mai mic de 36 luni (mai precis debitul urmeaza a fi recuperat integral in termen de 26 luni) si pe de alta parte ca reclamanta nu a administrat nici o proba din care sa rezulte ca nu ar mai putea fi efectuate retinerile din salariul reclamantului, conform conventiei partilor", a aratat Tribunalul Bucuresti. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata.