Un barbat a distrus masinile unei firme de pompe funebre pentru ca nu a obtinut datele de identificare ale unor victime din accidentele rutiere

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi l-au trimis in judecata pe Teodor Vornicu, pentru distrugere si santaj. Individul ar fi fost pus pe capatuiala pe spatele mortilor din accidentele rutiere produse in Italia, potrivit BZI.ro. Scopul obtinerii datelor era acela de a convinge rudele sa semneze contracte de mandat cu un avocat. In urma unor accidente rutiere mortale sau grave, rudele victimelor sunt indreptatite sa ceara despagubiri, fie direct de la firmele de asigurari, fie in instanta . In urma acestor procese, rudele obtin daune. In acest mod, Teodor Vornicu ar fi vrut sa obtina un procent din acele despagubiri, care, de cele mai multe ori, reprezinta sume importante de bani.Potrivit procurorilor ieseni, totul s-ar fi petrecut in perioada 22-24 iulie 2020. Mai intai barbatul i-a amenintat pe reprezentantii firmei de pompe funebre. Apoi, in noaptea de 23 spre 24 iulie 2020, a luat o bata si a distrus 10 dricuri parcate in localitatea Dancu din Iasi.Pana la urma, de frica, o angajata a firmei i-a dat barbatului datele solicitate. A fost prins pe 29 iulie in timp ce incerca sa iasa din Romania prin punctul de Trecere a Frontierei de la Bors. A fost retinut, insa magistratii au decis ca poate fi cercetat in stare de arest preventiv.Urmeaza ca Judecatoria Iasi sa stabileasca un prim termen al procesului penal.Citeste si: