Harghita: Un barbat s-a ales cu amenda si dosar penal dupa ce a refuzat sa poarte masca intr-un magazin

Potrivit sursei citate, politistii i-au solicitat barbatului sa poarte masca, dar acesta a refuzat si nu a vrut nici sa se legitimeze, parasind magazinul.De asemenea, barbatul a inceput sa ameninte persoanele aflate in imediata apropiere, moment in care politistii l-au imobilizat si l-au condus la sediul Politiei Orasului Vlahita."Pentru refuzul de a se legitima si de a purta masca, acesta a fost sanctionat contraventional, conform prevederilor Legilor 61/1991 si 55/2020, cu doua amenzi in cuantum total de 1.500 de lei. De asemenea, pentru tulburarea ordinii si linistii publice, pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal", a precizat IPJ Harghita.