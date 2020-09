Un barbat a fost trimis in judecata dupa ce a jefuit o sala de jocuri de noroc si a agresat o angajata, in Cluj

Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat, pentru talharie."La data de 7 septembrie 2020, in jurul orei 07:20, in timp ce persoana vatamata se afla de serviciu la o sala de jocuri din Cluj-Napoca, inculpatul a agresat-o fizic, lovind-o cu pumnii si picioarele pentru a o obliga sa ii remita cheia de la seif, astfel ca, dupa ce a deschis seiful, inculpatul a sustras din interior suma de 16.117 lei, prejudiciul fiind in mare parte nerecupera", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca.