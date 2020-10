Galati: Barbat incatusat si amendat la un filtru de carantina

Potrivit sursei citate, la ora 1,50, un barbat in varsta de 40 ani, aflat in stare de ebrietate, s-a prezentat la filtrul rutier situat la intrarea in zona de carantina din comuna Ivesti si a inceput sa strige si sa ameninte jandarmii si politistii. Fiind o ora tarzie, oamenii legii i-au cerut acestuia sa mearga spre domiciliu intrucat se afla intr-o zona de carantina, iar prin tipetele si zgomotele facute deranjeaza ordinea publica si locuitorii din zona.Dupa ce i s-a adus la cunostinta faptul ca va fi sanctionat cu amenda in valoare de 1.100 lei pentru proferarea de injurii, provocare de scandal, tulburarea linistii publice si nepurtarea mastii de protectie in zona de carantina, barbatul a plecat spre domiciliu, insa a revenit la ora 3,00 si a inceput sa sicaneze fortele de ordine si sa ameninte cu relatiile sale.Nemultumirea barbatului era legata de masurile epidemiologice luate de catre autoritati si de carantinarea unui cartier din comuna Ivesti, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 3/1.000 de locuitori.Intrucat barbatul nu s-a conformat solicitarii jandarmilor de a inceta scandalul si a se deplasa spre domiciliu, oamenii legii l-au incatusat si au solicitat un echipaj medical care l-a transportat la Spitalul de Psihiatrie din Galati, unde specialistii au dispus internarea acestuia.