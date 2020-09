Justificarea unui pedofil din Iasi care a violat in mod repetat un copil de 6 ani: "Nu am vrut sa merg la femei straine ca sa nu imi stric casa"

Marian Loghin are 44 de ani si locuieste in localitatea Maxut, judetul Iasi. Individul traieste alaturi de rude si fiul sau minor pe aceeasti strada cu victima, un baiat de 6 ani. Nevasta lui Loghin munceste in Cipru de mai multi ani si se intoarce acasa de doua ori pe an, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, prima agresiune sexuala asupra copilului de sase ani a avut loc in iulie 2017, cand victima si fiul lui Loghin se jucau pe calculator. Loghin si-a trimis fiul la un magazin, pentru a putea ramane singur cu victima."In momentul in care fiul sau a plecat spre magazin, inculpatul a ridicat pe persoana vatamata minora de la calculator, unde acesta se juca, si, profitand de incapacitatea acestuia de a intelege semnificatia anumitor acte, precum, si de relatia de autoritate pe care o avea asupra acestuia, l-a asezat pe patul din camera, si-a dat jos pantalonii si lenjeria intima si i-a solicitat persoanei vatamate sa-i frece penisul", au precizat judecatorii, in motivarea sentintei de condamnare a lui Loghin.Potrivit aceleiasi surse, agresorul a intretinut si un act sexual oral cu copilul, la finalul caruia i-a cerut minorului sa ramana "secretul lor". Ulterior, intre iulie 2017 si decembrie 2018, individul a violat de 5-6 ori victima.Potrivit adevarul.ro , ultima agresiune sexuala la care a fost supus copilul de sase ani a avut loc in decembrie 2018, cand victima a mers cu colindul la agresor. Dupa consumarea actelor sexuale, Loghin ii oferea 2-3 lei copilului si ii cerea sa nu povesteasca nimanui ce au facut. La audieri, individul a oferit o explicatie socanta."Inculpatul si-a justificat gestul prin aceea ca, intrucat sotia sa era plecata din tara, iar el simtind nevoia de a face sex, a preferat sa se masturbeze si sa isi satisfaca placerile sexuale cu