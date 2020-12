Un primar reales pentru a cincea oara isi pierde mandatul dupa ce a fost condamnat definitiv pentru abuz in serviciu

Acuzatiile aduse primarului

Potrivit adevarul.ro , Curtea de Apel Cluj a mentinut sentinta Tribunalului Maramures, prin care Turcas a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de incercare de cinci ani.Sursa citata mai arata ca la o zi dupa solutia primei instante, primarul din Simleu a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care sustinea ca este nevinovat, exprimandu-si convingerea ca sentinta definitiva ii va fi favorabila. "In caz contrar, nu voi da ocazia nimanui sa ma demita, ci imi voi pune demisia pe masa in secunda urmatoare", spunea el la acea vreme. Deocamdata, insa, primarul nu a demisionat. Prefectura va organiza alegeri in 90 de zile de la eliberarea din functie a edilului.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in anul 2008, in calitate de membru al comisiei de fond funciar, a fost implicat in reconstituirea ilegala a unui drept de proprietate si ar fi schimbat in mod ilegal si nejustificat categoria si calitatea unui alt teren pentru care urma sa fie reconstituit dreptul de proprietate. Acest din urma teren a fost, mai apoi dezmembrat si vandut, in scopul dezvoltarii unor proiecte imobiliare si a obtinerii de foloase materiale pentru sine si pentru altii. Valoarea totala a daunelor produse astfel orasului Simleu depaseste 400.000 de lei.Pentru a respecta dispozitia Curtii de Conturi privind recuperarea unei sume achitate de catre Primarie, in 2007, fara baza legala, Turcas s-a inteles cu unul dintre inculpatii din dosar sa simuleze niste contracte de executie de lucrari cu o societate, sustin procurorii.Lucrarile nu au fost executate, dar au aparut in documente in mod nereal, ca fiind comandate si receptionate de catre Primaria Simleu. Institutia a fost prejudiciata, astfel, cu 25.183 de lei, suma achitata firmei prin dispozitia edilului. In 2009, primarul ar mai fi aprobat plata a aproape 30.000 de lei pentru lucrari neexecutate.Procesul a fost inregistrat in 2015 la Tribunalul Salaj, pentru ca doi ani mai tarziu sa fie stramutat la Maramures.