Un roman acuzat de zadarniricea combaterii bolilor dupa ce a fugit din carantina, declarat nevinovat chiar daca a recunoscut fapta. Cum s-a ajuns in aceasta situatie

A recunoscut fapta

Dosarul de zadarnirice a combaterii bolilor a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau in luna septembrie 2020. Prin rechizitoriu, barbatul de 30 de ani a fost acuzat ca, in 7 mai 2020, cand s-a intors din Austria, a fost plasat in carantina, fiind cazat intr-o pensiune din Zalau.In 18 mai 2020, dupa 11 zile de izolare, tanarul nu a mai rezistat. A iesit pe geam din camera in care era cazat, s-a dus la o casa de schimb valutar, apoi a luat un taxi si a mers in localitatea Cosniciu de Jos, la concubina sa.Dupa disparitia tanarului, Politia a intrat in alerta si in doar cateva ore, tanarul a fost gasit la domiciliul iubitei sale. In urma incidentului, tanarul a fost luat de un echipaj SMURD si plasat in carantina pentru inca 14 zile. De asemenea, fata de concubina sa si fiica acesteia s-a dispus izolarea la domiciliu. "La data de 01.06.2020 inculpatul a iesit din carantina, fiindu-i eliberat si avizul epidemiologic", se arata in rechizitoriu.Atat in cursul anchetei, cat si la proces , barbatul trimis in judecata a recunoscut fapta, cerand sa fie judecat in procedura simplificata. Totusi, Judecatoria Zalau l-a achitat pe barbat considerand ca "desi a existat o sustragere a inculpatului, la data de 18.05.2020, de la masura carantinei institutionalizate, acestei fapte nu i se poate conferi caracter penal, intrucat nu sunt intrunite conditiile de tipicitate obiectiva a infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor".Judecatoria Zalau a aratat ca "la data la care inculpatul a fost plasat in carantina institutionalizata (07.05.2020) si ulterior, cand a parasit spatiul amenajat cu aceasta destinatie (18.05.2020), la nivelul legislatiei primare nu erau trasate masurile pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de pandemia de COVID-19, reglementare care sa se completeze cu legislatia secundara deja existenta si nu se afla in vigoare un cadru legal primar pe care sa se intemeieze restrangerea sau privarea de libertate a persoanei din ratiuni de sanatate publica"."Instanta apreciaza ca obligarea inculpatului la masura carantinarii a constituit o veritabila privare de libertate, prin raportare la o multitudine de factori precum tipul, durata, efectele si maniera de implementare a masurii respective. Asa fiind, afectarea drepturilor sau a libertatilor fundamentale nu putea fi realizata decat prin lege, ca act formal al Parlamentului", a mai aratat Judecatoria Zalau in sentinta, care poate fi atacata cu apel.