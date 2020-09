USR Bucuresti: Decizia CCR privind DNA-ul padurilor este trista si provoaca ingrijorare

"Asteptam sa fie publicata in Monitorul Oficial motivarea deciziei de astazi a CCR , astfel incat proiectul de lege sa se intoarca in Parlament pentru a fi facute corectiile necesare si a fi readoptat. 'DNA-ul padurilor' trebuie sa fie infiintat pentru a salva padurile Romaniei! Vechea clasa politica nu se poate preface la nesfarsit ca nu vede faptul ca, anual, dispar ilegal din padurile Romaniei peste 20 de milioane de metri cubi de lemne. Stim ca tot acest volum de masa lemnoasa inseamna in conturi sute de milioane de euro, poate chiar un miliard de euro, in fiecare an, dar situatia a devenit atat de grava incat nu mai poate fi tolerata, iar politicienii au obligatia de a lasa deoparte calculele electorale si interesele clientelei de partid pentru a pune mai presus interesul Romaniei si al romanilor", scrie USR Bucuresti, intr-o postare pe Facebook Senatorul Mihai Gotiu, initiator al legii, spune si el ca asteapta motivarea deciziei CCR, pentru a vedea daca a fost admisa obiectia de constitutionalitate pe ansamblul legii sau doar pe unele articole."In functie de motivare, fie vom reveni cu o lege noua care sa raspunda obiectiilor, fie, daca e vorba doar de unele articole, le vom discuta cand legea revine in Parlament (comunicatul de presa al CCR nu are mentiunea ca legea ar fi fost respinsa in ansamblul ei). Va asigur ca, in ciuda opozitiei domnului Orban, Romania va ajunge sa aiba procurori specializati pe infractiunile de mediu. Iar dezastre precum cele pe care le-am documentat recent, in padurile gestionate de ocoale silvice private controlate de lideri PNL , nu se vor repeta", a scris el pe reteaua de socializare.Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvern si a constatat ca este neconstitutionala Legea pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.