Cum ar putea fi incurajati angajatii marilor fabrici sa se vaccineze la locul de munca: "Vor fi si abuzuri"

Metode legale de stimulare a vaccinarii

Marile fabrici din Romania cauta solutii pentru a-si vaccina angajatii astfel incat sa nu riste imbolnaviri care sa duca la oprirea productiei. Surse din cadrul unei fabrici din domeniul automotive au declarat ca o fabrica a fost nevoita chiar sa suspende productia din cauza unor imbolnaviri cu COVID, iar pentru a evita astfel de situatii marile companii vor sa isi imunizeze angajatii.Tocmai din acest considerent, coordonatorii campaniei de vaccinare au permis amenajarea unor centre de vaccinare anti-COVID chiar in cadrul firmelor. In cazul angajatilor care vor sa se vaccineze, totul este foarte simplu. Problemele apar in momentul in care unii dintre angajati refuza vaccinarea.Pentru ca angajatii care nu vor sa se vaccineze nu pot fi obligati sa faca asta, angajatorii cauta metode sa ii constranga. Surse de pe piata muncii au declarat ca o fabrica din nordul tarii ia in calcul conditionarea accesului in fabrica a oamenilor de vaccinare sau prezentarea unui test negativ.Pe de alta parte, patronul unui restaurant din vestul tarii, care si-a vaccinat toti angajatii, a declarat ca a discutat cu colegi din domeniu si multi patroni din HoReCa se confrunta cu refuzul angajatilor de a se vaccina. "Nu poti sa ii obligi sa se vaccineze, dar pe viitor poti sa conditionezi vaccinarea de angajare", a declarat antreprenorul.Seful unui Inspectorat Teritorial de Munca a declarat ca firmele nu pot sa ii constranga pe angajati sub nicio forma sa se vaccineze. "Daca vor fi astfel de cazuri vom interveni. Este exclus sa fie cineva obligat sau conditionat sa se vaccineze", a declarat seful de ITM.Un avocat din Timisoara a explicat pentru adevarul.ro ca, desi angajatii nu pot fi obligati sub nicio forma sa se vaccinze, exista metode legale prin care angajatii pot fi stimulati sa se vaccineze, inclusiv bonusuri financiare. "Firma nu il poate obliga pe angajat sa se vaccineze. Ce pot face legal firmele este sa ii incurajeze pe salariati sa se vaccineze intr-un fel sau altul cum ar fi oferirea a una sau doua zile libere angajatului cu scopul de a se vaccina si a depasi efectele secundare in primele zile sau chiar oferirea unor sporuri in bani.Toate aceste modalitati sunt perfect legale. Aici interesele sunt contrare. Unii angajati nu vor dori sa se vaccineze, iar pe de alta parte societatea ar dori sa aiba cat mai multi angajati deja vaccinati pentru a nu a fi pusa in situatia de a intrerupe productia din cauza imbolnavirilor. Se vehiculeaza ca restaurantele vor putea fi deschise daca toti salariatii vor fi vaccinati. Aici va fi interesant de vazut cum vor fi convinsi salariatii sa se vaccineze. Vor fi si abuzuri, dar sa speram ca toate se vor rezolva pe cale legala", a declarat avocatul Catalin Pusa.Avocatul a mai declarat ca firmele care isi organizeaza centre de vaccinare proprii trebuie sa o faca in colaborare cu directiile de sanatate publica, iar "societatea nu raspunde pentru actul medical de vaccinare efectuat de personalul din echipa mobila de vaccinare chiar daca actiunea de vaccinare este efectuata de personalul medical propriu, intrucat acest personal pe toata durata actiunii de vaccinare este exclusiv in subordinea, sub controlul si sub supravegherea DSP"."Recomandam societatilor si implicit administratorilor sa isi limiteze eventuala raspundere solicitand persoanei vaccinate sa semneze un formular de informare si un acord de limitare a raspunderii materiale la o suma maxima. Recomandam limitarea raspunderii la o suma maxima si nu excluderea totala a raspunderii intrucat o excludere totala a raspunderii ar putea fi inlaturata de organele de judecata", a aratat avocatul intr-un ghid dedicate firmelor care vor sa isi deschida centre de vaccinare.