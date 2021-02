Vasile Astarastoae, fostul sef al Colegiului Medicilor si fost rector al UMF Iasi, achitat dupa 8 ani in procesul de coruptie. Probele stranse de SRI i-au fost sterse din dosar

Probele adunate cu ajutorul SRI si Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI), anulate

"Admite cererile de constatare a nulitatii absolute a actelor procedurale prin care s-a pus in aplicare, in cauza, procedeul probatoriu al supravegherii tehnice (...) In aplicarea Deciziilor Curtii Constitutionale nr. 22/2018 si nr. 26/2019, dispune distrugerea unui numar total de 31 suporturi optice continand inregistrarea convorbirilor telefonice (26 suporturi, create de catre S.R.I.) si in mediul ambiental (5 suporturi, create de catre S.I.P.I.), indepartarea de la dosarul cauzei a inscrisurilor (in copie ori in original, dupa caz) (...) si inlaturarea lor ca mijloace de proba, cu eliminarea redarii continutului convorbirilor si a referirilor concrete la acestea din rechizitoriul intocmit (...) de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi si din continutul sentintei penale apelate", se mentioneaza in minuta instantei, potrivit Hotnews.ro Mai mult, sechestrul pus pe imobilele celor implicati in dosar a fost ridicat de Curtea de Apel Suceava.In dosarul respectiv, fostul rector al UMF Iasi Vasile Astarastoae si mai multi angajati cu functii de conducere au fost trimisi in judecata de DNA in 2012, pentru fraudarea unui proiect cu finantare europeana, printre acuzatii regasindu-se si infractiunile de luare si dare de mita. Vasile Astarastoae a fost achitat pentru infractiunea abuz in serviciu contra intereselor publice, pe motiv ca nu exista probe, precum si pentru infractiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false si de conflict de interese. In prima instanta , el fusese condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare."Ma bucur ca s-a terminat, dupa ce am fost atatia ani balacariti. Timp de 9 ani nu mi-a fost usor. Datorita acestui dosar am facut infarct. Ma bucur ca s-a terminat. Dintr-un anumit punct de vedere, adica din punct de vedere profesional, acest caz m-a prins la pensie, insa pentru ceilalti a fost mult mai greu, deoarece sunt tineri. Ei se aflau in plina activitate profesionala, iar acest dosar le-a distrus orice dezvoltare profesionala. Ma refer la Daniela Drugus si Adrian Ciureanu... Vreau sa uit", a declarat pentru Ziarul de Iasi fostul rector al UMF Iasi.Printre cei judecati si achitati in acest dosar se numara Adrian Ciureanu, director al Centrului de Comunicatii din UMF, Dan Alexandru Verner, Daniela Drugus, manager de proiect si Corvin Gabriel Pughin, om de afaceri din Bucuresti.