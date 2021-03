Presedintele Consiliului Judetean Calarasi l-ar fi amenintat si jignit pe procurorul care il ancheta. Iliuta spunea ca are "serviciile in spate"

Fragmente din rechizitoriu

Vasile Iliuta a fost chemat la audieri pe vremea cand era presedintele CJ Calarasi, in decembrie 2019. Dupa ce a refuzat de trei ori sa se prezinte, a ajuns in biroul acestuia, unde a observat o camera de luat vederi. Procurorul l-a anuntat ca o va deschide cand va incepe audierea, moment in care procurorul si-a dat seama ca nu mai avea baterie, potrivit rechizitoriului obtinut de G4media.ro Iliuta ar fi inceput sa il jigneasca si sa il ameninte pe procuror , care ar fi pornit inregistrarea pe telefonul mobil."In aceste momente, inculpatul a inceput sa il intrebe pe (....) daca era nebun, daca stia in ce se baga, daca stia cine se afla in spatele lui si altele de acest gen"."Intre timp, desi fusese gasit incarcatorul camerei de luat vederi, aceasta nu pornea, iar inculpatul a continuat sa ameninte persoana vatamata, afirmand ca o va distruge, inclusiv prin cumpararea unei televiziuni care sa faca reportaje despre ea, din fata parchetului"."De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vatamate ca o sa angajeze detectivi particulari care sa o urmareasca, context in care a precizat ca are serviciile in spate si ca daca in trecut a savarsit cea mai mica abatere, va afla si o va distruge".