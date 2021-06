Ministrul Stelian Ion anunta "vesti bune pentru Justitie": Deblocarea concursurilor in magistratura si reducerea vechimii pentru DNA si DIICOT

"Vesti bune pentru Justitie! Deblocarea concursurilor in Magistratura si imbunatatirea accesului la DNA si DIICOT", a scris, luni seara, pe Facebook , ministrul Stelian Ion.Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justitiei, "Senatul Romaniei a votat doua proiecte de lege extrem de importante pentru buna functionare a Justitiei si pentru deblocarea crizei de resurse umane".Cele doua proiecte se refera la: Organizarea concursurilor de admitere in Magistratura si de admitere la INM (ultimele concursuri fiind organizate in 2019); si declansarea sesiunilor de transfer al procurorilor si judecatorilor (ultima sesiune s-a tinut in martie 2020).- Vechimea necesara participarii la concursurile pentru numirea procurorilor in cadrul D.N.A. si D.I.I.C.O.T., care a scazut la 7 ani in functia de judecator sau procuror (de la 10 ani la cat fusese crescuta ca urmare a modificarilor nocive realizate de Comisia Iordache prin Legea nr. 207/2017 si Guvernul Dancila/ Tudorel Toader prin O.U.G. nr. 92/2018). Au fost astfel modificate Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, punandu-se in acord cu deciziile C.C.R.: 1.) Lege privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si la concursul de admitere in magistratura si 2.) Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si Legii 304/2004 privind organizarea judiciara (care vizeaza, intre altele, reglementarea procedurii de transfer al judecatorilor si procurorilor)", a transmis Ministerul Justitiei. De asemenea, alaturi de H.G. nr.650/16.06.2021 , prin care s-au suplimentat cu 90 numarul maxim de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara si cu 50 numarul maxim de posturi de personal auxiliar de specialitate, scaderea vechimii era absolut necesara pentru ca DNA sa-si poata indeplini rolul de combaterea a coruptiei, Directia avand un deficit de aproximativ 30% din schema de procurori.