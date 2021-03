VIDEO Presedintele Iohannis: Nu avem in vedere un lockdown de Paste. Sa nu irosim ce am castigat pana acum prin vaccinare

"Haideti sa nu irosim ce am castigat pana acum prin campania de vaccinare. Campania merge foarte bine. Trebuie sa avem grija sa nu ne inecam la mal.Starea de alerta va fi prelungita in aceasta saptamana si restrictiile in vigoare vor fi pastrate. Circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata mai devreme, probabil de la orele 22.00.Nu avem in vedere un lockdown de Pasti", a spus seful statului."Am avut mai multe discutii despre prioritatile noastre cu primul ministru. Am discutat despre investitii in spitale , dotarea spitalelor pentru a oferi conditii mai bune pacientilor nostri, am discutat mult pentru crearea de noi locuri de munca pentru romanii afectati de pandemie. Am discutat despre scolile din Romania dar si despre proiecte despre un mediu curat.Astazi am avut o intalnire mai speciala, o intalnire de lucru privind scoli sigure si sanatoase in Romania. Au participat premierul si mai multi membri ai guvernului. Discutiile au vizat autorizatiile de incendiu , sanitare dar si prioritatile privind fondul construit. Adevarul este ca avem inca mult prea multe cladiri neautorizate sau neverificate in ultimul deceniu. Peste 40% din cladirile unde functioenaza scoli sunt amplasate in zone cu risc seismic ridicat.Azi am discutat despre solutii. Eu imi doresc sa gasim solutii si sa facem pasii spre scolile sigure si sanatoase pe care ni le dorim", a declarat seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind siguranta publica in unitatile de invatamant cu premierul Florin Citu , membri ai Guvernului si reprezentanti ai IGSU si INSP.Presedintele Klaus Iohannis a convicat pentru marti, la ora 15.00, o sedinta de lucru privind siguranta publica in unitatile de invatamant.Potrivit Administratiei Prezidentiale, la intalnirea de la Cotroceni au participat prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna , viceprim-ministrul Hunor Kelemen, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare , ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Attila Cseke , ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Corina Atanasiu, inspector general - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Gen. mr. Dan Paul Iamandi, si Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, dr. Adriana Pistol.Cele mai multe dintre unitatile de invatamant au reluat, in 8 februarie, cursurile cu prezenta fizica a elevilor, in functie de incidenta cumulata din localitati.De la relurea cursurilor, au fost confirmate cateva sute de cazuri de infectare atat in randul elevilor, cat si in randul angajatilor din invatamant, insa autoritatile considera ca scolile nu sunt focare de infectie.