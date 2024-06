Zegrean: Sper ca raportul Comisiei de la Venetia va fi unul bun

Presedintele Curtii Constitutionale (CCR), Augustin Zegrean, a declarat, luni, la iesirea de la intalnirea cu membrii Comisiei de la Venetia, ca spera ca raportul privind respectarea statului de drept in Romania sa fie unul pozitiv.

"Comisia de la Venetia va face un raport, sper ca va fi unul pozitiv", a spus Zegrean.

Expertii straini vor intocmi un raport vis-a-vis de respectarea statului de drept in Romania, urmand ca acesta sa fie apoi dezbatut si propuse solutii.

In acest sens, presedintele CCR a declarat anterior ca expertii Comisiei de la Venetia vin in Romania nu pentru a schimba deciziile Curtii, ci pentru analizarea situatiei justitiei si prezentarea unor solutii, in cazul in care raportul va fi negativ.

Zegrean le-a spus jurnalistilor, pe scarile Curtii, ca reprezentantii Comisiei de la Venetia vor face un raport si vor verifica daca a fost sau nu respectat statul de drept in timpul scandalului legat de referendumul pentru demiterea lui Traian Basescu.

Zegrean: Comisia de la Venetia nu a venit sa modifice deciziile CCR

"Nu stu ce va contine acest raport. Ei nu propun niciodata sanctiuni, ei propun solutii daca vor constata ca s-au incalcat principiile statului de drept", a comentat presedintele CCR.

Comisia de la Venetia ofera asistenta juridica, la cerere, statelor, cu privire la legi importante pentru functionarea democratica a institutiilor. Comisia este un for consulativ in cadrul Consiliului Europei si ofera de asemenea expertiza in probleme constitutionale.

Ads

In timpul crizei politice, CCR, prin presedintele Augustin Zegrean, a adresat doua scrisori Comisiei, reclamand presiuni la adresa sa si tentative de a-i diminua prerogativele.

Basescu, intalnire cu membrii Comisiei de la Venetia

Presedintele Traian Basescu va primi luni la Palatul Cotroceni, la ora 14.30, delegatia de experti ai Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), a anuntat Administratia Prezidentiala.

"O delegatie a Comisiei de la Venetia va vizita Bucurestiul, in vederea elaborarii unei opinii referitoare la situatia constitutionala din Romania si a Ordonantelor de Urgenta ale Guvernului cu privire la modificarile Legii Curtii Constitutionale si ale Legii referendumului in Romania", informeaza site-ul oficial al Comisiei de la Venetia.

Luni, la ora 15.30, este programata la sediul MAE si o intalnire a ministrului de Externe, Titus Corlatean, cu reprezentantii Comisiei de la Venetia.

S.R.