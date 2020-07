Zoltan Szocs, condamnat la inchisoare pentru terorism, liberat conditionat de Judecatoria Brasov. Decizia nu este definitiva

La inceputul lunii iulie, aceeasi instanta a respins cererea de eliberare conditionata a lui Istvan Beke, celalalt secui condamnat cu acuzatia de terorism, considerand-o ca fiind nefondata.Istvan Beke si Zoltant Szocs, lideri locali ai Miscarii de Tineret 64 de Comitate, au fost condamnati, pe 4 iulie 2018, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la cate cinci ani de inchisoare pentru acte de terorism si instigare la acte de terorism.Procurorii DIICOT i-au acuzat pe cei doi ca au planuit sa detoneze o bomba artizanala la parada militara care a avut loc in piata centrala din Targu Secuiesc, de 1 decembrie 2015, de ziua nationala."Incepand cu anul 2014, pe teritoriul Romaniei a fost semnalata preocuparea unor cetateni straini si cu dubla cetatenie pentru alimentarea interesului membrilor extensiei in Romania a structurii nationalist-extremiste ungare "Miscarea de Tineret 64 de Comitate" - HVIM pentru dezvoltarea propriilor abilitati fizice, in vederea initierii de actiuni violente care sa conduca la materializarea obiectivelor autonomiste si revizioniste promovate prin mesaj public de membrii respectivei organizatii iredentiste (refacerea "Ungariei Mari")", sustineau procurorii DIICOT.Astfel, la data de 10 octombrie 2015, in cadrul unei sedinte la care au participat membrii organizatiilor locale ale extensiilor in Romania ale HVIM Ungaria, "Szocs Zoltan, presedinte al HVIM Transilvania, i-a trasat inculpatului Beke Istvan, presedinte al organizatiei Targu Secuiesc a HVIM Transilvania, sarcina de a confectiona un dispozitiv exploziv improvizat pe care sa-l detoneze in public, pe raza judetului Covasna, in data de 1 Decembrie 2015, in timpul manifestatiilor prilejuite de sarbatorirea de catre etnicii romani a Zilei Nationale a Romaniei", precizau procurorii.