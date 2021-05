Legea 5G a fost adoptata de Camera Deputatilor. Detaliile proiectului care merge la Senat pentru votul final

"Astazi PNL , prin Camera Deputatilor, cred ca obtinere o mare victorie cu Goliatul zilelor noastre: propaganda, dezinformarea si interesele economice ale unor dictaturi. Presedintele Romaniei, Guvernul Orban, Guvernul Citu, CSAT -ul si PNL au dus Romania in directia corecta", a declarat deputatul PNL Pavel Popescu.Actul normativ isi propune adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G - retele 5G, in vederea prevenirii, contractarii si eliminarii riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii."Pentru realizarea scopului prevazut, utilizarea de tehnologii, echipamente si programe software in cadrul infrastructurii informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele 5G, cu exceptia echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali definiti potrivit OUG 111/2011, este conditionata de obtinerea de catre producatori a unei autorizatii, in conditiile prezentei legi. Autorizarea se acorda prin decizie a prim-ministrului pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in termen de 4 luni de la data solicitarii", conform proiectului de lege.Avizul conform este fundamentat pe o serie de documente, precum si pe evaluari din perspectiva riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii."In situatia in care sunt identificate riscuri, amenintari si vulnerabilitati la adresa securitatii tarii ca urmare a analizei, avizul Consiliului Suprem al Apararii Tarii este negativ. Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice autorizati pot utiliza numai tehnologii, echipamente si programe software in retelele 5G realizate de producatori autorizati, in conformitate cu prezenta lege", mai indica sursa citata. Proiectul mai precizeaza ca va constitui "contraventie utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori care nu au obtinut autorizarea stabilita de lege si se sanctioneaza cu amenda in cuantum cuprins intre 1% si 5% din cifra de afaceri".Proiectul a fost initiat de Guvern si a fost adoptat de deputati in forma transmisa.Camera este prim for sesizat pe propunerea de lege, iar Senatul va vota in calitate de for decizional, apoi legea merge la promulgare.