Ludovic Orban: "Garantez 100% ca nu va fi niciun lockdown; nu ne putem permite din punct de vedere economic"

"Garantez 100% ca nu va fi niciun lockdown. Romania nu isi poate permite asa ceva, nu ne putem permite din punct de vedere economic, din punct de vedere al perioadei care urmeaza. Asa ceva nu se va intampla. Deci, cine mai sustine asa ceva, spun ca este o bazaconie si ca este de fapt o minciuna de campanie in incercarea de a mai reduce sustinerea pentru PNL . Si presedintele a spus foarte clar: nici vorba de asa ceva. Nu se pune problema unei inchideri a activitatilor economice", a afirmat Orban la Romania TV.El a explicat ca in ultimele zile s-a observat un trend descendent al cazurilor de infectare cu noul coronavirus "De sapte-opt zile avem un trend descendent si ce este foarte important, in ultimele cinci zile din sapte numarul persoanelor vindecate a depasit numarul persoanelor infectate. Este adevarat ca s-a testat mai putin pentru ca au fost zile libere si nu au functionat toate centrele de testare, dar activitatea de testare se reia incepand de astazi in conditii mai normale, in functie de solicitarile de testare", a spus premierul.