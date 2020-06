Agentiile Loteriei Romane se deschid luni. Primele trageri loto vor avea loc in 21 iunie

Ziare.

"Agentiile Loteriei Romane se redeschid gradual de luni, 15 iunie, incepand cu ora 14:00, iar primele trageri loto vor avea loc duminica, 21 iunie. Odata cu redeschiderea agentiilor loto se reia si plata castigurilor", arata compania intr-un comunicat. Plata castigurilor a fost suspendata in 25 martie, iar termenele pentru ridicarea castigurilor prevazute de regulamentele de joc nu au mai curs incepand cu aceeasi data."Jucatorii isi vor putea incerca din nou norocul la jocurile preferate, in conditii de siguranta si protectie. Loteria Romana s-a pregatit pentru redeschiderea agentiilor cu o serie de masuri de preventie necesare pentru protejarea sanatatii jucatorilor si a angajatilor si va respecta toate normele care vor fi stabilite de autoritati ", precizeaza compania.Reteaua de vanzare a Loteriei Romane numara peste 1.900 de agentii, proprii si mandatare. "Importanta respectarii tuturor regulilor de conduita privind accesul in agentiile loto este esentiala. Jucatorii au cateva responsabilitati cu care deja sunt familiarizati: sa respecte distanta de siguranta, sa poarte masca de protectie faciala, sa-si dezinfecteze mainile la intrarea in agentii, sa respecte toate recomandarile pentru a se proteja pe ei si pe cei din jur", arata compania.In agentiile loto vor exista panouri de plexiglas transparent (cu rolul de a separa operatorul de contactul direct cu jucatorii), benzi avertizoare de mentinere a distantei de siguranta, dezinfectat pentru maini pus la dispozitia jucatorilor si dezinfectant pentru suprafetele de joc. Angajatii vor purta masti de protectie faciala si vor avea, de asemenea, la dispozitie manusi de unica folosinta si vizete transparente de protectie.Dezinfectarea agentiilor si a suprafetelor de contact se va face zilnic, conform unui orar care va fi afisat la loc vizibil, impreuna cu celelalte reguli si recomandari privind accesul si comportamentul in agentiile Loteriei Romane."Este un moment asteptat de toti angajatii Loteriei Romane si, bineinteles, de catre toti jucatorii nostri, carora le multumim pentru fidelitate si incredere. Am convingerea ca impreuna, jucatori, angajati si colaboratori, vom duce mai departe, cu responsabilitate, traditia Loteriei Romane, una dintre cele mai vechi institutii romanesti, care aniverseaza anul acesta 114 ani de activitate. Indiferent de perioadele traversate, rolul social si misiunea Loteriei Romane au ramas neschimbate: crearea fondurilor necesare finantarii unor proiecte de interes public national prin oferirea de jocuri sigure si responsabile", spune Sebastian-Iacob Moga, director general Loteria Romana.