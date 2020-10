Loteria Romana: marele premiu la Joker a ajuns la peste 2,4 milioane de euro

La categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 510.700 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 280.500 de euro).La categoria a II-a a jocului Joker, reportul este in valoare de aproximativ 193.000 de lei (peste 39.500 de euro), iar la categoria a III-a reportul este in valoare de aproximativ 160.000 de lei (aproximativ 33.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 295.500 de lei (peste 60.600 de euro).Reportul la categoria I la tragerea Loto 5/40 este in valoare de peste 66.500 de lei (peste 13.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de aproximativ 56.000 de lei (peste 11.400 de euro).La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 66.000 de lei (peste 13.500 de euro).La tragerile loto de joi, Loteria Romana a acordat 15.265 de castiguri in valoare totala de peste 630.300 de lei.