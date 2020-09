Cine este castigatorul marelui premiu de la Loto 6 din 49, in valoare de peste 3,37 milioane lei, si ce vrea sa faca cu banii

"Cand veti juca la loto , ganditi-va ca veti avea sansa sa castigati. Eu va urez succes tuturor jucatorilor", este mesajul pe care castigatorul premiului de categoria I il transmite tuturor jucatorilor.Barbatul s-a prezentat marti la sediul central al Loteriei Romane pentru a incasa premiul de categoria I la tragerea principala Loto 6/49, care a avut loc in data de 13 septembrie 2020, in valoare de 3.375.310,00 lei (aproximativ 695.000 euro)."Petrea Adrian are in jur de 30 de ani si este din Tecuci. Joaca frecvent la Loto 6/49 si ii place sa-si incerce norocul si razuind lozuri. Dupa cum ne-a declarat, numerele care i-au purtat noroc sunt alese la intamplare, singurul numar cu semnificatie fiind cel corespunzator zilei sale de nastere, acesta fiind nascut in zodia Sagetator. De-a lungul timpului, a mai castigat doar premii de categoria a III-a la Loto 6/49," arata loteria Romana, intr-o postare pe Facebook Jucatorul a declarat ca isi doreste ca mare parte din banii castigati sa-i investeasca intr-o afacere si ca va continua sa joace, precizeaza sursa citata.