Loteria Romana vrea sa deschida cate o agentie in fiecare comuna din tara

Compania Loteria Romana vrea sa deschida cate o agentie loto in fiecare comuna din Romania, pe termen mediu, si sa mareasca numarul punctelor sale de vanzare din mediul urban.

In prezent, Loteria Romana detine 929 de agentii loto proprii si 1.029 de agentii mandatare, pe tot cuprinsul tarii.

"Pana la sfarstul anului, ne propunem sa continuam politica de marire a numarului de puncte de vanzare, in conditiile in care, in prezent, in Romania, media de locuitori pe punct de vanzare este de circa 12.000, comparativ cu media in Europa, de 1.100 locuitori pe punct de vanzare.

In acest sens, intentionam sa introducem cel putin un punct de vanzare in fiecare comuna si sa majoram numarul acestora in mediul urban", potrivit datelor transmise de companie.

De asemenea, reprezentantii companiei mai spun ca in acest an Loteria se va concentra pe stimularea comercializarii acelor produse care au o rata crescuta a profitabilitatii, cum ar fi cazul jocurilor cu traditie loto si loz, dar si pe promovarea unor produse noi, cum ar fi loteria pasiva si videoloteria.

Altfel, la toate produsele loteristice, tarifele medii prognozate pentru anul 2010 se vor mentine la nivelul celor din anul 2009.

Totodata, Loteria Romana are in plan in acest an investitii de 124,3 milioane lei. Potrivit datelor transmise in ianuarie de companie, la solicitarea NewsIn, principalele investitii pe care Loteria Romana le are in vedere pentru anul 2010 vizeaza agentiile loto, mai exact initierea procesului de modernizare si imbunatatirea conditiilor din unitatile proprii.

Loteria Romana a avut in primul trimestru un profit net de aproape patru ori mai mic, de 21,89 milioane lei, si o cifra de afaceri in scadere cu circa 22%, de 266,33 milioane lei.

