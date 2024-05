Loto 6 din 49: 900.000 de euro la Marele Premiu si 1,4 milioane de euro la Joker

Duminica, 26 aprilie 2015, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4 milioane lei (aproximativ 900.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,6 milioane lei (aproximativ 587.000 euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane lei (peste 1,4 milioane euro). Si la jocul Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 138.000 lei (peste 31.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 232.000 lei (peste 52.000 euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie reportul este in valoare de peste 92.000 lei (aproximativ 21.000 euro).