Loto 6 din 49 Vezi numerele castigatoare si ce se intampla cu marele premiu

Marele premiu la Loto 6/49, de peste 12 milioane de lei, nu a fost castigat, in urma extragerii de duminica, fiind reportat pentru urmatoarea extragere.

Numerele extrase la Loto 6/49 au fost 46, 36, 45, 7, 35 si 13.

La categoria I Loto 6/49 nu a fost inregistrat niciun castigator, astfel ca premiul pus in joc, in valoare de 12.002.413 lei, a fost reportat pentru urmatoarea extragere.

La categoria a II-a a jocului Loto 6/49 au fost 10 variante castigatoare, fiecare premiu fiind in valoare de 26.441 de lei, iar la categoria a III-a au fost 651 de castiguri, de cate 406 lei.

La categoria Joker, numerele extrase duminica au fost 10, 18, 34, 42, 32 si numarul Joker - 17.

Premiul categoriei I la Joker, in valoare de 5.181.578 de lei, nu a fost castigat, fiind reportat. La acest joc nu s-a castigat nici premiul categoriei a II-a, in valoare de 234.988 de lei, dar la categoria a III-a au fost trei premii, in valoare de cate 7.428 de lei.

La Loto 5 din 40 numerele castigatoare au fost 8, 11, 26, 39, 35, 20.

La Noroc, cifrele care ar fi adus castig sunt 1 6 8 9 5 5 6

La Super noroc numerele castigatoare au fost 5, 2, 3, 0, 4, 8

Cat despre Noroc Plus, 9 5 6 9 5 3 sunt cifrele norocoase.

Premiul categoriei I la Loto 6/49 a fost acordat ultima data in 21 decembrie 2014, cand un jucator din Constanta a castigat peste 43,8 milioane de lei, fiind al patrulea ca valoare din istoria Loteriei Romane.

Cel mai mare premiu la Loto 6/49, de aproape 49 de milioane de lei, a fost castigat la 14 iulie 2013.

