Numerele castigatoare la Loto de duminica, 13 iunie

Numerele extrase duminica, 13 iunie:

Loto 6/49: 37, 25, 5, 38, 30, 10Joker: 19, 34, 18, 31, 6, (18)Loto 5/40: 1, 10, 36, 16, 37, 19Noroc: 3 9 2 8 7 9 0Super Noroc: 4 1 8 1 5 5Noroc Plus: 3 3 3 4 6 6Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 28,64 milioane de lei, adica peste 5,81 milioane de euro, iar la Loto 6/49, aceeasi categorie, este in joc o suma de 1,11 milioane de lei, aproximativ 227.500 de euro, informeaza Loteria Romana.Premiul Joker: peste 28,64 milioane de lei, (5,81 milioane de euro)Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 28,64 milioane de lei (peste 5,81 milioane de euro). La categoria a II-a a jocului Joker reportul este in valoare de aproximativ 75.000 de lei (peste 15.200 de euro), iar la categoria a III-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 120.000 (peste 24.300 de euro).Premiul Noroc Plus: peste 56.000 de lei (peste 11.400 de euro)La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 56.000 de lei (peste 11.400 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,69 milioane de lei (peste 345.000 de euro).Premiul la Loto 6/49: 1,11 milioane de lei (aproximativ 227.500 de euro)La Loto 6/49, categoria I, la extragerea de duminica, 13 iunie, este in joc o suma de 1,11 milioane de lei (aproximativ 227.500 de euro).Premiul Loto 5/40La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 202.000 de lei (peste 41.000 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 44.600 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 118.000 de lei (peste 24.000 de euro).