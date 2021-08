Rezultate LOTO, 8 august 2021: Numerele extrase la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40 și Noroc

Numerele extrase la Loto

Reportul la Joker a ajuns la un nivel fără precedent și își așteaptă, de multă vreme, potențialul câștigător la categoria I, conform Digi 24 Doar Joker-ul 13 i-a lipsit unui jucător care și-a încercat norocul la o agenție din Constanța pentru a câștiga duminică marele premiu la acest joc. S-a ales însă cu un câștig frumos, cel de la categoria a II-a, în valoare de 162.628,16 lei. Biletul norocos a fost completat cu două variante simple la Joker și o varianta la Noroc Plus. În rest, toate premiile mari au rămas în joc, informează Loteria Română.Joker: 12, 23, 19, 15, 3, +13Loto 6 din 49: 4, 7, 25, 36, 20, 14Loto 5 din 40: 11, 35, 25, 4, 27, 24Noroc: 2 2 6 5 1 1 6Super Noroc: 7 3 3 7 6 3Noroc Plus: 7 1 9 3 7 9Joker are miza cea mai mare. Reportul din 8 august 2021 a ajuns la un recordJoker este, așa cum se întâmplă de mai mult timp, jocul care atrage toate privirile și la extragerea din 8 august 2021. Joker își așteaptă încă marele câștigător, în condițiile în care reportul depășește deja valoarea celui mai mare premiu care s-a câștigat vreodată la acest joc.Astfel, la Joker, la categoria I, reportul este în valoare de peste 29,37 milioane lei (peste 5,97 milioane de euro).La categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 69.500 de lei (peste 14.000 de euro).Cel mai mare premiu la Joker s-a câștigat în data de 02.08.2018 și a fost în valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane de euro).La tragerea Joker din 27 octombrie 2019, s-a câștigat la Joker un premiu de categoria I în valoare de 17.763.419,58 lei (peste 3,73 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat atunci la o agenție din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud și a fost completat cu două variante simple, prețul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Acesta a fost al doilea câștig ca valoare din istoria acestui joc.