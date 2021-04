Rezultate LOTO duminica, 18 aprilie. Ce numere au iesit castigatoare la Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus

Castiguri si reporturi pentru tragerile viitoare

Iata numerele castigatoare la tragerile LOTO de duminica 18 aprilieJoker: 2, 1, 10, 25, 14, +3Loto 6 din 49: 12, 22, 36, 6, 23, 37Loto 5 din 40: 23, 22, 3, 14, 19, 20Noroc: 4 2 5 1 8 6 0Super Noroc: 6 8 2 0 0 0Noroc Plus: 4 7 5 5 0 4La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8.281.340 de lei iar la Noroc s-au inregistrat reporturi l acategoriile I, II, III si N+3.Premiul la categoria I a acestui joc s-a castigat ultima data duminica, 7 februarie 2021, si a fost in valoare de peste 1,72 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, in Sectorul 3, si a costat 18,50 lei.