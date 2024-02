Un castigator la Loto 6/49 si-a ridicat premiul: Crede in tine si Dumnezeu te va ajuta

Unul dintre castigatorii premiului de peste 16 milioane de lei la Loto 6/49, un barbat de aproximativ 50 de ani, si-a ridicat cecul de la Loterie, acesta spunand ca a ales biletul norocos in Ajunul Craciunului, de pe panoul cu bilete gata completate de la o agentie din Gaesti.

"Crede in tine si Dumnezeu te va ajuta. Viata iti rezerva surprize pe care nu le astepti. Loto iti rezerva si tie o surpriza daca si tu crezi in sansa pe care o ai", a spus castigatorul marelui premiu la extragerea din 30 decembrie 2015.

Norocosul castigator al unuia dintre premiile in valoare de 16.161.917 lei nu a dorit sa-si faca publica identitatea, Loteria precizand ca acesta are in jur de 50 de ani, este un jucator fidel la Loto 6/49, "un om gospodar si un familist convins".

Acesta a mai castigat o singura data la loto, un premiu in valoare de 600 de lei.

Barbatul a ales biletul norocos in Ajunul Craciunului, de pe panoul cu bilete gata completate din agentia loto 15-013 din Gaesti, unde acesta nu obisnuia sa joace, el depunand bilele de obicei la cealalta agentie din oras. La inceputul anului, barbatul a mers la agentie sa-si verifice biletul si a aflat ca este unul dintre cei doi mari castigatori.

Acesta a spus ca, inainte sa ajunga la agentia loto din Gaesti, a avut presentimentul ca, daca va vedea ca are macar un numar castigator, sigur le are pe toate cele sase.

"Aveam planul facut, de multi ani, in cazul in care castig", a spus barbatul, dupa ce si-a ridicat premiul. Cu banii castigati, barbatul vrea sa isi ajute copiii si sa isi faca o livada, asa cum si-a dorit mereu.

Loteria Romana a precizat ca, dupa aplicarea impozitului de 25 la suta, suma care ii ramane castigatorului este 12.171.500,74 lei.

Doua castiguri de cate 16 milioane de lei s-au inregistrat la categoria I Loto 6/49 la tragerile speciale de Anul Nou. Biletele norocoase au fost jucate la agentia 15-013 din Gaesti, judetul Dambovita, in 22 decembrie si in Ajunul Craciunului, fiind completate cu cate trei variante simple la Loto 6/49 si doua variante la Noroc.

Castigatorii premiilor Loteriei au la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a intra in posesia banilor.

Pentru aceasta, ei trebuie sa se prezinte la sediul central al Loteriei Romane din Capitala. Castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000 de lei se achita la sediul central.