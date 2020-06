192 de cetateni romani au fost repatriati din Germania si Austria

Ziare.

Dintre acestia, 176 se aflau pe teritoriul Republicii Federale Germania si 16 in Austria.Grupul de cetateni romani repatriati din Germania a inclus si persoane aflate in tranzit pe teritoriul acestei tari, revenite din Statele Unite ale Americii, Canada si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precum si un caz medical, precizeaza MAE.Repatrierea a fost asigurata cu doua curse aeriene speciale operate de compania TAROM, pe rutele Bucuresti - Munchen - Frankfurt - Bucuresti si Bucuresti - Viena - Bucuresti.De asemenea, demersurile autoritatilor romane au permis revenirea in tara si a noua cetateni straini rezidenti in Romania.Ministerul Afacerilor Externe subliniaza importanta verificarii cu atentie, anterior oricaror deplasari, a informatiilor postate pe site-ul sau privind sfaturile si alertele de calatorie, precum si a informatiilor de interes publicate pe paginile de internet ale misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate.